Именно так, в ОРДЛО обсуждают возможные провокации со стороны россии, которые могут быть совершены как в самом ОРДЛО, так и на линии фронта.

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Річ у тому, що раніше, коли росія вдавалася до провокацій в ОРДЛО, місцеві мешканці на це реагували або "так нужно", або підспівували росії "во всем виновата Украина, она нас обстреливает". Усі, хто живе в ОРДЛО з 2014-го року, з перших заїздів їхтамнетів на Луганщину та Донеччину бачили "чиї кури несуть яйця", тобто були живими свідками усіх обстрілів та провокацій, однак, чомусь вперто та послідовно стверджували правдивість російських звинувачень у бік України.

Які саме провокації, спитаєте ви. Та багато було, я вже усі не згадаю. Звісно, що головний з усіх нелюдських злочинів, це обстріл міст Донбасу, мінування вулиць, розкидання по вулицям мін "лепестки" та інше. Я розкажу про те, що бачила особисто у місті Свердловськ, Луганської області у 2014-му році, коли там опинилася в окупації.

До шахти "Довжанська-Капітальна" під’їхали танки та машини, на яких були встановлені кулемети. Шахта знаходиться далеко від міста, у степах, майже на кордоні з росією. На той час Свердловськ вже був майже повністю окупований, ЗСУ намагалися відновити свою присутність на кордоні, йшли бої на КПП "Довжанськ", "Ізварине", але ці "гарячі точки" були далеко від шахти.

Шахту тоді обстріляли. Жінки, що бігли по скляному переходу між стволом та адмінбудівлею, згадували, що кулемет крошив вікна, але коли вони зупинилися, то він теж зупинився, не розстріляв людей, значить, не було такої команди. Просто тупо розстрілювали адмінбудівлю, стіни, ствол. Коли обстріл закінчився, то усі дзвонили родичам у місто й розповідали, що їх обстріляли ЗСУ. Цей висновок люди зробили через те, що на кожному з танків та машин була велика кількість українських прапорів, як на параді. А на місці, де вони стояли, люди знайшли цілі пакунки розкиданих візитівок Яроша.

Достукатися до людей було неможливо. Я казала, що прапорів у нашому місті можна зібрати по школах, ПТУ, сільрадам, а візитівки надрукувати, але мене ніхто не чув. Тільки через рік дізналася, що це було дійсно так. Прапори надала їхтамнетам Свердловська партія регіонів, а візитівки надрукувала місцева типографія, власником якої був депутат місцевої ради від партії регіонів.

Потім була ще одна постановочна провокація з обстрілом шахтного автобуса, але шофер зламав усі плани пропагандистам, коли розповідав, як не міг виконати свою роль з 10-го дубля на камеру. Тоді вже перейшли до кардинальних дій, й шахтний автобус просто розстріляли з танка з людьми, було багато загиблих й звісно "свідків", які точно бачили "правий сектор" на танку з німецькими хрестами.

Провокації можуть бути різними, це війна, про це треба пам’ятати. Це може бути інформаційна провокація, військова, провокація з заручниками, з перевдяганням, з використанням підсадних полонених та інше.

80% руйнувань в ОРДЛО — це провокаційні обстріли росії, яка робила для мешканців якісну кроваву картину "Україна 8 років бомбила Донбас". Коли ми казали про це, то мешканці ОРДЛО, захищали росію й одразу у штики питали "зачем это ей".

Ми, звісно, відповідали, що це потрібно до формування страху перед Україною, довіри до росії, але згодом картинка все ж стала яснішою — для згуртованої мобілізації мешканців ОРДЛО. Що ж, те, що ось зараз з ОРДЛО лунає "похоже россия готовит провокации", це вже показ того, що в ОРДЛО проходять зміни у свідомості мешканців, не скажу, що це проукраїнські зміни, поки що ні, це просто страх.

Звичайний страх на фоні отриманого досвіду та знань. Тобто у голові пересічного мешканця ОРДЛО є тільки одна картинка – "росія вбиває й робить кроваві провокації", навіть, якщо цю картинку вони не випускають з себе та замінюють її на загал для брехні "це Україна". Але страх робить свою справу, тому мешканці ОРДЛО почали підмічати за росіянами усі нюанси, та намагатися убезпечити себе.

Що ще більш цікаво, то фото з машинами ОБСЄ у Луганську та на кордоні з росією зробили далеко не проукраїнські мешканці ОРДЛО. Фото з’явилося у проросійських, сепарських пабліках, але ж питанням "что происходит, наверное будут провокации".

Тобто вже самі проросійські налаштовані громадяни та учасники терористичних угрупувань та їх поціновувачі розуміють ціну плати за відданість росії та свого вибору 2014-го року.

Звісно, що провокації не покращать стан ОРДЛО, а лише поглиблять знищення росіянами там місцевих мешканців.

Що дивного відбувається в ОРДЛО?

В Луганськ з Ростову прибули машини ОБСЄ. Їх ввезли через КПП окупованого Ізварине. Що дивно, з Ростова до Ізварино машини місії ОБСЄ, що стояли покинуті місією в Ростові-на-Дону, везли трейлерами-автовозами. А ось в Луганськ білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ, вже заїжджали самостійно. Їх біля 100 машин. Саме на таких автомобілях до 24.02.2022 пересувались по Донбасу спостерігачі СММ ОБСЄ.

Машини ОБСЄ місія залишила у Ростові, коли покидала ОРДЛО. Вони рік стояли на стоянці та муляли очі ростовчанам, які вимагали забрати їх та віддати на фронт. Чи погоджена рокіровка та переміщення автомобілів з місією наразі не відомо. Члени місії в ОРДЛО та на росії відсутні.

Як може росія використати джипи, невідомо. Це достатньо відомі машини, їм довіряє місцеве населення. Тому можлива провокація з роздачею гуманітарки чи евакуацією жителів у глиб росії.

Їх можуть переобладнати під бойові машині, як це робили у 2014-м, встановлюючи на машини крупнокаліберні кулемети. Можливий й розстріл населення з цих машин, людьми у білих касках, які носили члени місії.

Варіантів безліч. Що-що, а росія винахідлива у своїх злочинах.

Наразі в ОРДЛО росте невдоволення діями росіян, зокрема вагнерівцями. Так, наприклад, в Макіївці через те, що в ПТУ після удару "хаймерсом" загинуло понад 500 росіян, звинуватили місцевих "ополченців", "народну міліцію", яких кинули на "нуль" в найнебезпечні точки фронту без варіантів вижити.

Росте страх перед вагнерівцями й серед місцевого населення, через постійні драки, перестрілки, пияцтво, та зґвалтування й вбивство дітей та жінок, яких вагнерівці викрадають для своїх задоволень.

Невдачі на Донбасі нервують кремль, тому провокації можливі не тільки, щоб розвернути увагу населення та змінити вектор інформпростору, а й для того, щоб посилити страх та пояснити необхідність масової мобілізації населення ОРДЛО та виселення на територію росії жінок та підлітків.

Що ж, я думаю, що все тайне скоро стане явним, й ми побачимо, для чого росія повернула в Луганськ машини, викрадені у місіє ОБСЄ.