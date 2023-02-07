Жители Никопольского района получили проднаборы от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Днепропетровщины, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, жители населенных пунктов Никопольского района, где обстрелы не прекращаются ни на день, недавно получили от Фонда почти 5,5 тысячи продовольственных наборов.

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В состав наборов вошли самые необходимые продукты с длительным сроком хранения.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тысяч продуктовых наборов.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.