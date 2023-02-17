Жители Херсонщины и Донбасса получили от Фонда Ахметова 60 тысяч таблеток для очистки воды

Фонд Рината Ахметова передал 60 тысяч таблеток для обеззараживания воды жителям Донбасса и Херсона. Эти таблетки вошли в гуманитарные наборы, которые Фонд в течение нескольких месяцев доставлял в прифронтовые и только что оккупированные населенные пункты.

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Речь идет о Новорайске, Бериславе, Высокополье, Райгородке, Николаевке и Соледаре. В общем, переданные таблетки способны очистить примерно 300 тысяч литров воды, сделав ее пригодной для питья и приготовления пищи.

Обеззаразить воду можно в любых условиях без использования электроэнергии, что особенно актуально в регионах, где продолжаются активные боевые действия и проблемы с доступом к питьевой воде.

Посмотреть видеоинструкцию по применению таблеток Dutrition Travel Kit можно по ссылке.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.