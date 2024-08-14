Жители Чернигова получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара посетил Чернигов с гуманитарной миссией, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев. Волонтеры привезли продуктовые наборы и организовали их выдачу, говорится на сайте благотворительной организации.

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"На третьем году войны в разных регионах Украины, даже вдали от линии фронта, сохраняется большой запрос на продуктовую помощь. Поэтому мы продолжаем осуществлять гуманитарные миссии для поддержки людей. В последнее время мы получили много заявок из Чернигова, и наша команда приехала сюда с гуманитарной помощью", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

С начала масштабной агрессии Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в различные регионы Украины, а именно в Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Тернополь, Запорожье, горячие точки Донбасса и места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

"Цель наших гуманитарных миссий – поддержать наиболее необходимых тех, кто в этом особенно нуждается. И мы будем делать это столько, сколько нужно людям", – сказал основатель Фонда Вадим Столар.

За более чем два года полномасштабной войны украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получили от Фонда Столара более 15 тонн гуманитарной помощи, 613 980 порций горячего питания и 396 520 продуктовых наборов.