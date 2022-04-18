Жители Авдеевки получили 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта 'Спасаем жизнь'

Завершилась раздача первой партии гуманитарной помощи в Авдеевке Донецкой области, недавно переданной городу. Всего авдиевчане получили 6 тысяч продуктовых наборов.

Их передали социально незащищенным категориям населения: одиноким матерям, детям с инвалидностью, многодетным семьям, а также тем, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий. Кроме того, благодаря гуманитарной помощи от инициативы был сформирован стратегический запас продуктовых наборов для жителей города.

Продуктовые наборы формировались исходя из рекомендаций ВОЗ и обладают высокой энергетической ценностью. Туда входят макароны, мука, крупы, растительное масло, консервы, сахар, сгущенка.

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Как отметил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш, помощь проекту поможет людям пережить гуманитарную катастрофу в регионе, вызванную военными действиями российской армии.

"Люди были вынуждены покинуть родной город из-за российской агрессии. Многие из них потеряли дома и родных. Помощь таким людям – наша главная задача. А все разрушенные дома мы обязательно отстроим после нашей победы", – подчеркнул глава города.

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.