38 лет назад на Международном кинофестивале в Дании первое место занял мультфильм "Жил-был пес", созданный за год до этого. С тех пор он признан одним из лучших мультфильмов, на котором выросло не одно поколение детей, а фразы Пса и Волка давно стали крылатыми.

Много интересных моментов осталось за кадром.

Сказку "Сирко" будущий мультипликатор Эдуард Назаров прочитал еще в детстве, а спустя 30 лет она снова попала ему в руки. Тогда он был художником-постановщиком на всесоюзной анимационной студии "Союзмультфильм". Позже он рассказывал: "На первый взгляд, сказка совсем непримечательная. Она вообще коротенькая, всего 15 строк. Но там всего одно выражение было: "Щас спою!" И вот как-то меня зацепило это. Стал размышлять, какая жизнь была у волка, какая у пса, когда они были молоды… Ну и так постепенно-постепенно развернулись события".

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Процесс подготовки был очень серьезным и длительным. В 1970-х гг. Назаров часто гостил у своего армейского друга в маленьком украинском Цюрупинске. По словам режиссера, "настроение и запах", создавшие неповторимую атмосферу в мультфильме, пришли именно оттуда. А чтобы создать зарисовки одежды, домашней утвари, посуды и других важных мелочей, Назаров отправился в этнографические музеи, в том числе и в знаменитое Пирогово.

Завершающим штрихом в создании атмосферы и колорита украинского села стала музыка, которую режиссер раздобыл в Институте фольклора и этнографии Академии наук УССР. Сотрудники подарили Назарову магнитофонную катушку с записями украинских песен, собранных этнографами в селах. Песню "Ой там, на горі", прозвучавшую в мультфильме, наверное, помнят все. Но немногие знают о том, что она звучит в исполнении фольклорного коллектива "Древо". При этом его участники даже не подозревали о том, что эту песню выбрали для мультфильма, и что вскоре их голоса услышит весь Союз.

Одна из участниц коллектива "Древо" Надежда Роздабара рассказывала: "Еще в 1958 году к нам из Киевской консерватории приехал собиратель фольклора Владимир Матвиенко. Мы собрались в местном клубе молодыми семьями: я с мужем Федором, Загорульки, Малышенки. Под руководством Галины Попко спели несколько песен. Матвиенко заслушался, а через два года снова к нам прикатил. Вот с того момента мы официально начали выступать коллективом". В 1982 г. они записали 24 песни на студии звукозаписи "Мелодия", и в том же году вышел мультфильм "Жил-был пес", в котором прозвучала эта композиция, что стало для участников музыкального коллектива полной неожиданностью.

Первоначально хронометраж мультфильма был 15 минут. Однако материал пришлось сокращать – из-за разногласий с руководителем студии "Союзмультфильм" режиссеру пришлось вырезать несколько сцен: "Я хотел, чтобы была внятно рассказана история, но в итоге некоторые вещи получились скороговоркой. Например, сцену, где волк с псом сидят на горе и воют на луну, хотелось бы сделать длиннее. В общем, чисто психологически многие вещи можно было удлинить".

Изменить пришлось и первоначальное название мультфильма – "Собачья жизнь". Руководству оно показалось слишком подозрительным – на что это автор намекает?

Изменять пришлось и внешний облик Волка. Изначально планировалось, что его будет озвучивать известный актер Михаил Ульянов, однако он на тот момент был занят на съемках и отказался. Тогда пригласили Армена Джигарханяна, но тут оказалось, что внешний облик персонажа дисгармонирует с его голосом. И Волка пришлось срочно перерисовывать.

В итоге Волк получился настолько похожим на Джигарханяна, что Назаров даже начал переживать: "Когда Джигарханян впервые вошел в тон-ателье, на рояле были разложены эскизы главных персонажей. Я вижу сутулого Армена Борисовича – ну настоящий Горбатый из "Место встречи изменить нельзя"! Он приблизился к роялю и посмотрел на того же, нарисованного мной, волка. Я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и убьет меня. Но он посмотрел и прохрипел: "А что, ничего. Хороший волк! Будем работать!".

Пса озвучивал Георгий Бурков, который после этого снова работал вместе с Джигарханяном на озвучивании мультфильма "Приключения поросенка Фунтика".

Премьера мультфильма в 1982 г. произвела настоящий фурор. А спустя год его оценили на ряде фестивалей анимационного кино в Дании, Польше, Югославии и Австралии…

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