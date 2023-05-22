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Блог | Женские купе в поездах – это не смешно
Женские купе в поездах – это не смешно. Это ваши жены, дочери, сестры, которые не чувствуют себя защищенными и ищут способ быть в безопасности.
Может ли способ обезопасить женщин быть лучше, чем женские купе? Безусловно, может.
Стоит ли высмеивать женские купе как неспособный способ оградить женщин от притязаний и насилия? Безусловно, нет.
Потому что, когда наши женщины не чувствуют себя защищенными в обществе украинских мужчин, это не смешно, а очень стыдно. Во всяком случае, мне.
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