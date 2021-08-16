Женщина, у которой отобрали новорожденного сына, нашла его спустя 52 года. Фото и видео

66-летняя Линн Оукс, жительница Лондона, Британия, нашла своего сына через 52 года после вынужденной разлуки с ним. Так, когда ей было 14, она забеременела от пожилого мужчины, который вскоре исчез, и родила мальчика.

Сына она назвала Юджин. Но родители, которые считали, что их дочь слишком молода для того, чтобы стать мамой, забрали у нее новорожденного через 10 дней после родов, пишет Daily Mail.

"Я помню, как плакала в день расставания с сыном. Мои слезы капали на его лицо, когда я кормила его, и я говорила с ним, просила прощения. Говорила, что люблю его и всегда буду любить, и однажды найду его", – призналась Линн.

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Повзрослев, девушка вышла замуж, но детей у нее больше не было. Все это время она не прекращала поисков сына и однажды обратилась в редакцию программы "Давно потерянная семья" (британский аналог "Жди меня"). Вскоре сын Оукс нашелся. Оказалось, что теперь его зовут Майкл и он живет в городе Тетфорд в графстве Норфолк.

Воссоединившиеся мать и сын обняли друг друга. Оукс призналась: ее удивило, что Майкл не держал на нее зла и с пониманием отнесся к произошедшему.

"Наверное, ужасно отдавать в чужие руки того, кого сильно любишь. Тем более, зная, что ты его больше не увидишь", – сказал он.

Майкл познакомил мать со своей дочерью и внучкой – оказалось, что Линн не только бабушка, но и прабабушка. Мужчина признался, что очень счастлив. "Она такая милая женщина. Я в предвкушении времени, которое мы сможем провести вместе", – поделился он.

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