Женщина, пережившая остановку сердца, рассказала, как выглядит загробный мир

Женщина, которая пережила остановку сердца, рассказала, каким увидела загробный мир и что чувствовала там.

Как пишет Express, своими впечатлениями она поделилась с Фондом исследований посмертного опыта. По словам рассказчицы, все началось с того, что ей стало плохо прямо на покерном турнире: это проявлялось в ощущении потливости, чувстве сильного беспокойства и дрожи.

Уже дома женщина легла спать и увидела странный сон. В нем римляне распинали Иисуса Христа на кресте, а она чувствовала всю его боль. Вскоре после сновидения у автора истории случился сердечный приступ.

"Это началось с болей в груди, я держалась за нее некоторое время. Мне казалось, что мое сердце сильно сжалось. Оно словно выскакивало из груди. Внезапно я стала слабой и замерзла. Сказала, что мне нужно лечь на пол", – вспомнила пережившая клиническую смерть.

Затем, отметила женщина, она почувствовала ощущение "полного покоя, покидая эту Землю". При этом ее поочередно охватывали волны блаженства и боли.

"Я полностью все осознавала, казалось, что душа была в двух местах одновременно, что было для меня любопытно, я была вне своего тела, но пока еще внутри! Через энергию мне показали, что я – единое целое со всем, что есть, со всем, что когда-либо было, и со всем, что когда-либо будет", – цитируют ее слова.

В конце этого путешествия, утверждает Энн, она достигла барьера, который ей не разрешили пересечь. "Я получила огромное откровение, а затем услышала громкий хлопок или щелчок и вернулась в свое тело, похлопывая себя, крича: "Я жива, я жива", – завершила женщина рассказа. Однако ученые считают, что подобные видения – это не доказательство существования потустороннего мира, а всего лишь всплеск активности мозга, происходящий при приближении к смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о своих впечатлениях от путешествия в загробную жизнь рассказал житель штата Техас в США, который пережил клиническую смерть в 17 лет. По словам мужчины, перед его глазами промелькнула вся жизнь, а после этого он заметил перед собой тоннель с ярким светом в конце. В нем он якобы встретился с Иисусом Христом.