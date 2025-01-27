Ждите ярких событий: астропрогноз на 27 января

В понедельник, 27 января, длится 28-месячный день. Луна находится в Козероге, а Солнце – в Водолее.

Видео дня

Эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая объяснила, что такой день будет активным энергетически. "Это девятка, поэтому ждите каких-то ярких событий, неожиданностей", – сказала она.

Из вероятных сюрпризов астролог назвала неожиданный приезд гостей или родственников, которых вы не ждали. Также в этот понедельник возможны неожиданные встречи.

"Также в этот понедельник вы сможете сделать много дел, вам будет дана эта энергия. И это активный понедельник для того, чтобы решить очень много разных моментов, которые вы не могли решить на прошлой неделе, откладывали. В этот понедельник вы сможете все эти моменты, гештальты для себя закрыть", – объяснила астролог.

В этот день Исита Гая посоветовала обратить внимание на самое важное. "Очень интересно, что в этот понедельник ваше внимание, оно будет именно на каким-то важных делах, связанных с вашей работой, с деньгами, с, возможно, личной жизнью. Решение каких-либо проблем с другими людьми, переговоров. То есть этот понедельник посвящен коммуникациям и эти коммуникации будут очень точныит именно в этот день", – пообещала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака – кому придется пережить бурные эмоции, а кого ждут новые перспективы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.