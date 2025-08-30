Жаркий конец лета: какой будет погода в Украине 30 августа. Карта

В выходные дни 30 и 31 августа в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь днем в воскресенье на крайнем западе страны возможен кратковременный дождь с местной грозой.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, ночная температура будет колебаться от 13 до 19°, дневная — от 26 до 31°, на юге страны до 34°, а в западных областях 31 августа ожидается 23–28°.

Метеорологи отмечают, что только понедельник принесет кратковременные дожди в южных, центральных областях, местами в Киевской и Харьковской областях дожди и грозы, а на остальной территории будет сухо.

Синоптики подчеркивают, что теплые дни еще продлятся, хотя постепенно будут появляться условия для дождей и гроз. Местные жители уже ощущают резкую смену температуры, особенно в западных областях, где днем воздух будет значительно прохладнее, чем на юге. Такой контраст погоды традиционно наблюдается в конце августа.

В выходные большинство областей останутся без осадков. Южные регионы и центральная часть Украины могут ожидать кратковременные дожди и грозы, а ветер местами будет достигать 20 м/с. Дневная температура будет колебаться от 23° на западе до 34° на юге, ночная — от 13° до 19°.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в начале сентября украинцам стоит готовиться к жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Первые дни осени будут похожими на последние августовские.

1 сентября дожди с грозами возможны в большинстве центральных и южных областей, а 2 сентября – на востоке, днем на левобережье и местами на западе страны. На остальной территории осадков не ожидается . 1 сентября может потеплеть до +34 градусов, но в восточных областях.

