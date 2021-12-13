Жаловались на сильную слабость: выяснилась причина массового отравления детей на Львовщине

Дети, которых на Львовщине 11 декабря госпитализировали с отравлением после хоккейного матча, надышались испарениями газа от очищающей лед машины. Они жаловались на головные боли и сильную слабость.

Как сообщает ТСН, подросткам, которым от 13 до 15 лет, стало плохо на ледовой арене, прямо во время игры. Медики сразу поняли, что отравление не пищевое. Пострадавшим предоставили помощь и отпустили домой.

Отмечается, что авто, очищающее лед, работает на газе, а из-за низкого атмосферного давления, выбросы не поднялись к вытяжкам. На данный момент арену закрыли, проводится расследование.

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Ранее сообщалось, что в городе Новояворовск по меньшей мере десять детей отравились неизвестным веществом. Вернувшись после игры домой, дети стали жаловаться на плохое самочувствие, четверо из них были госпитализированы. В настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним также, что в Одессе ученица старших классов одного из учебных заведений отравилась, выпив колу, к который был подмешан антисептик. 14-летнюю школьницу госпитализировали. Отмечалось, что подростки решили пошутить и сделали однокласснице такой "коктейль". В школе рассказали, что девочку отвезли в больницу и через несколько часов отпустили.

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