Жадан, Гудыменко и боец 'Википедия' присоединились к сбору средств на адаптивную одежду для раненых бойцов

Общественные деятели, волонтеры и лидеры мнений, среди которых Сергей Жадан, Юрий Гудыменко, боец Владислав Жаворонок "Википедия", объединили усилия с ответственным бизнесом для обеспечения потерявших конечности на фронте защитников удобной одеждой. Социальный проект "Мы одной крови" обращает внимание на вопрос достойных условий реабилитации раненых.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко сообщил на своей Facebook странице.

Украинцы могут поддержать воинов, приобретя для них одежду "Жить навстречу", которую волонтеры будут передавать в госпитале и эвакуационные поезда. К распространению кампании также присоединились ветеран Владислав Ещенко, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио-2020 по фехтованию на колясках Наталья Морквич, волонтер Ирина Солошенко.

"Когда ты ранен, с тебя срезают одежду ножницами Эсмарха и ты остаешься нагим на операционном столе. А когда возвращаешься с операционного стола в палату, то, по всей вероятности, обычная одежда тебе уже не подходит. А тебе хочется одеть что-то… Хочется быть одетым нормально, потому что одежда – это защищенность. Одежда – это тепло, которого сейчас не хватает в больницах. Одежда – это чувствовать себя не пациентом, не больным, не калекой, а человеком", – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, более года совместно с Украинским Фондом "Мрия" он передает адаптивную одежду бренду "Несокрушимым Pohuy" для собратьев в военные госпитали по всей Украине. В соответствующей поддержке сегодня нуждаются десятки тысяч бойцов, которые получили ранения в результате боевых действий.

"Я столкнулся с этой проблемой после ранения еще летом 2022 года. Единственный возможный выход был – шорты на липучках. Впрочем, это большая редкость, несмотря на критическую потребность в таких вещах. И тогда мы с побратимом положили начало линейке одежды для раненых в рамках проекта "Несокрушимым POHUY". Сегодня я рад, что нам удалось объединить общественность, волонтеров, защитников и бизнес вокруг этого дела. Благодаря сотрудничеству с банком ПУМБ и неравнодушным украинцам мы имеем возможность обеспечить больше военных адаптивной одеждой", – подчеркнул Юрий Гудыменко.