Земля оказалась во власти магнитной бури: ''штормить'' будет и в последний день февраля

В субботу, 26 февраля, на Солнце произошел корональный выброс массы, который привел к началу магнитной бури средней мощности (категории G2). Она накрыла Землю, а влияние этого выброса может ощущаться и сегодня, 28 февраля, в последний день зимы.

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Об этом сообщает сайт Space weather, отслеживающий погоду в космосе. Там отметили, что сейчас в сторону нашей планеты движется еще одно облако солнечной плазмы.

Это может усилить магнитные бури, которые уже накрыли Землю, до категории G3 (сильные).

"Первый выброс, достигший Земли 26 февраля, уже вызвал многочисленные эпизоды сильного шторма с широко распространенными полярными сияниями в Северной Европе и Северной Америке. Двойной выброс может еще больше усилить шторм", – сказано в сообщении.

Как известно, магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Люди, страдающие метеозависимостью (а таких на Земле немало), в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же самое касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бури они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Как пережить период магнитных бурь

Чтобы снизить проявления метеозависимости, врачи советуют в первую очередь правильно питаться. День следует начинать с теплой воды с лимонным соком, в течение суток есть овощи и фрукты или сухофрукты, не злоупотреблять кофе и чаем.

Рекомендуется также избавиться от вредных привычек – алкоголь и табак сгущают кровь, что плохо влияет на самочувствие. Также нужно достаточно двигаться в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2023 года магнитные бури накроют Землю четырежды. Однако среди таких погодных "сюрпризов" в первый весенний месяц не стоит ожидать опасности – мощных магнитных бурь не будет.

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