'Земли в Украине много, всех похороним': командир добробата 'Крым' Иса Акаев обратился к оккупантам. Видео

Командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев обратился к российским военнослужащим и призвал их бежать из Украины. Он подчеркнул, что каждый оккупант, позарившейся на нашу землю, будет в ней же и похоронен.

Также он призвал покидать ряды вооруженных сил России. Соответствующее обращение Акаева опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Обращение Акаева было адресовано к единоверцам, которые состоят в рядах ВС РФ и нападают сейчас на Украину.

"Братья мои, дороги, обращаюсь к вам и прошу вас, бегите оттуда, оставляйте ряды вооруженный сил России. Переходите на нашу сторону. А кто еще не смог этого сделать – вообще уходите оттуда. Всем остальным в рядах этих вооруженных сил я хочу передать: земли в Украине много, всем места хватит, всех похороним. Только не забудьте семечки в карман насыпать, чтобы подсолнухи выросли", – сказал Акаев.

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Напомним, чеченский военный, муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев обратился к оккупантам РФ с призывом сложить оружие. Он объяснил, что им нет никакого смысла воевать в Украине, а также возвращаться в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Корюковка на Черниговщине срочники Вооруженных Сил России готовы сложить оружие и сдаться в плен. Их морально-психологическое состояние – низкое.

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