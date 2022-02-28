Адам Осмаев призвал россиян в Украине сложить оружие: тысячи ваших братьев мертвы и еще тысячи умрут. Видео

Чеченский военный, муж убитой Амины Окуевой Адам Осмаев обратился к оккупантам РФ с призывом сложить оружие. Он объяснил, что им нет никакого смысла воевать в Украине, а также возвращаться в Россию.

Соответствующее видеообращение Адам Осмаев обнародовал в понедельник, 28 февраля на своей странице в Facebook. Военный подчеркнул, что тысячи оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, погибли.

"Вам не надо быть среди них. Вы можете сдаться, перейти на сторону Украины или просто оставить оружие и идти домой к себе", – сказал Осмаев.

Он заверил, что в этом случае с ними обойдутся хорошо: "Некоторые страны даже готовы предоставить вам убежище. Поэтому я призываю переходить на сторону Украины, на сторону света, на сторону цивилизованного мира".

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Осмаев также добавил, что экономика России скоро будет уничтожена, а ее армия – разбита в Украине, поэтому российским оккупантам нет смысла возвращаться домой или воевать. "Украинцы защищают свою землю и будут биться до последнего", – сказал военный.

Он также обратился к кадыровцам с призывом переходить на сторону Украины: "Им тоже не следует, я считаю, умирать, если нет у них совести, то должно быть хотя бы чувство самосохранения. Уже сотни их них были уничтожены, и еще многие и многие сотни и тысячи, если они сюда придут, будут уничтожены. Потому что Украине помогает весь цивилизованный мир".

Адам Осмаев напомнил, что среди командного состава украинской армии есть лица чеченской национальности, поэтому о кадыровцах, сложивших оружие, позаботятся. Он также призвал их родных и близких выходить на митинги и требовать вернуть их домой.

"Это вообще немыслимо, чтобы чеченцы, которые пострадали в несколько геноцидов, полученных от России, сегодня были на стороне России. Это ни по религиозным, ни по каким понятиям неприемлемо", – заключил Адам Осмаев.

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