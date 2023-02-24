Зеленский в годовщину вторжения РФ: 24 февраля миллионы из нас сделали выбор, это будет год нашей с вами победы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в годовщину начала полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю и своих близких.

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Год был полон боли, горя и единства – и он станет годом победы. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтое знамя. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!" – отметил Зеленский.

Он также опубликовал видео, зафиксировавшее все грани первого года полномасштабной войны. Оно напомнило о миллионах наших соотечественников, вынужденных покинуть свои дома и искать убежище в других уголках Украины или за рубежом. О тех, у кого Россия забрала все. О боли разлуки и радости встреч.

Это видео напомнило о несокрушимости украинцев, которые без оружия выходили против российских оккупантов, чтобы показать, что захватчикам нигде в нашем государстве не рады. О самоотверженности тех, кто с риском для жизни делал все, чтобы защитить и спасти, помочь и уберечь. О мужестве тех, кто взял в руки оружие, чтобы остановить врага. И о страшной цене, которую Украина платила и платит, отстаивая свое право на существование и будущее для своих детей.

Этот год стал также годом единения и множества побед, которые непременно приведут к тому, чего ждет каждый украинец: к полной и безоговорочной Победе.

Напомним, ранее Зеленский в интервью BBC заявил, что Путин до сих пор хочет захватить Киев, оккупировать всю Украину и уничтожить ее как независимое государство. Президент также подчеркнул, что мира без возвращения Крыма и оккупированных территорий не будет. Если свободный мир позволит агрессору остаться хотя бы на метре украинской земли - Европа заложит под себя мощную "бомбу", которая может взорваться в любой момент.