Зеленский собрал очередную Ставку Главнокомандующего, чтобы обсудить ситуацию на фронте и обеспечение армии

Во вторник, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники обсудили оперативную ситуацию на фронте и обеспечение украинских защитников.

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Об этом сообщили в Офисе президента.В заседании приняли участие: глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, премьер-министр Денис Шмыгаль и командующие войсками оперативных направлений, а также руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Участники заслушали доклады об обстановке на передовой и ситуации на определенных участках фронта

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, со своей стороны, проинформировал присутствующих о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Кроме того, были рассмотрены вопросы комплектования личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны.

В то же время участники заседания обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

Напомним, российские войска 10 апреля продолжали наступать на четырех направлениях на востоке Украины. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях украинские воины за сутки отбили более 20 атак врага, самые ожесточенные бои шли за Авдеевку и Марьинку.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 10 апреля ликвидировали на фронте полтысячи захватчиков из РФ. С неба наши воины приземлили почти десяток вражеских беспилотников и ударный вертолет, именуемый русскими "Крокодилом".

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