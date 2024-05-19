Зеленский с первой леди почтили память жертв, убитых тоталитарной системой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди, Еленой Зеленской, почтили память украинцев, ставших жертвами политических репрессий. Во времена тоталитарного советского государства через жернова репрессивной машины прошли миллионы украинцев, значительная часть была расстреляна без всякой вины.

В День памяти жертв политических репрессий Зеленские посетили Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" под Киевом, где при СССР было расстреляно огромное количество репрессированных за вымышленные "преступления" украинцев и поляков. Видео из Быковни появилось в Telegram-канале президента.

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, убитых тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были отняты у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для последующих поколений" , – подчеркнул Зеленский.

Он отметил: в Быковнянском лесу вместе с женой почтили всех жертв СССР.

"Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем всех жертв советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашей битве сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма. Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше уважение и благодарность всем, кто защищает жизнь", – подчеркнул глава государства.

Быковнянский лес под Киевом на протяжении 1937-1941 годов был местом, где тайно хоронили тех, кого сотрудники НКВД расстреливали в киевских тюрьмах. Это самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечается 21 мая 2007 года. Целью введения этого памятного дня является надлежащее память жертв политических репрессий, привлечение внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Украинцы вспоминают тех, кто был безвинно убит или заточен в лагеря или тюрьму, ежегодно в третье воскресенье мая. В 2024 году этот день пришелся на 19 мая.

Напомним, на фоне жестоких ударов РФ по Харьковщине 19 мая, в результате которых снова погибли или были искалечены люди, Зеленский заявил, что спасло бы сейчас украинские города и села. Мир мог бы защитить Харьков, предоставив всего две системы Patriot.