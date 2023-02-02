Зеленский рассказал о специфическом заседании Ставки: особенно весомый разговор состоялся в узком формате

В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Она впервые состоялась в двойном формате.

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Речь идет о традиционном полном составе Ставки, а также о дополнительной встрече членов Ставки в узком формате. Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.

В частности, на первом заседании была рассмотрена ситуация на фронте, а также попытки РФ усилить давление на Донбассе. Кроме того, участники обсудили обеспечение украинских защитников и подготовку кадров.

Во время дополнительной встречи, по словам Зеленского, состоялся особо весомый разговор.

"Мы не оставим без нашего ответа ни одно агрессивное действие оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий", – заверил он.

Президент добавил, что Кремль ищет варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытается использовать потенциал всех временно оккупированных территорий.

"Мы же должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна проиграть и выйти из этой войны гораздо более ослабленной, чем оккупанты предсказывают для себя в худших сценариях.

"Это трудная задача для нас. Но мы должны ее выполнить", – резюмировал Зеленский.

Напомним: эксперты Института изучения войны считают, что Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новое большое наступление на Украину. Скорее всего, российская армия уже в феврале или в марте попытается пойти на прорыв в Луганской или Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL: газета The New York Times пишет, что Путин заменил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина на начальника российского генштаба Валерия Герасимова для того, чтобы устранить беспорядок в армии России. От нового командования диктатор требует проведения "гипернаступления" на Украину.

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