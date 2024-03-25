Зеленский провел общий ифтар с представителями мусульманского сообщества Украины. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с исповедующим ислам украинскими военными, а также с лидерами Меджлиса крымскотатарского народа и представителями мусульманского сообщества и духовенства принял участие в ифтаре. Это обрядовый ужин, разговение, который проводится во время Рамадана – священного месяца для мусульман.

Мероприятие прошло на территории Духовного управления мусульман Крыма. Об этом сообщил сайт президента Украины и сам Владимир Зеленский в Telegram.

В рядах ВСУ воюют тысячи воинов-мусульман, для которых это уже третий Рамадан, встречаемый в окопах. Сегодняшний ифтар стал продолжением традиции, начатой на государственном уровне главой государства в прошлом году.

"В прошлом году мы положили начало новой традиции – именно так вместе отмечать священный Рамадан. И политическое руководство нашего государства, и военное командование, и представители нашего украинского мусульманского сообщества, и Меджлис крымскотатарского народа, и дипломатический корпус – все вместе. Я очень рад, что сегодня мы в таком же составе вместе здесь. Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в этом году Рамадан начался 11 марта, и за все это время для украинского мусульманского сообщества и для украинцев вообще не было спокойного и безопасного дня без российского террора.

"Для Путина нет ничего святого и ценного – ему все равно, кого подвергать страданиям и какую веру уничтожать, потому что он сам верит только в насилие. И он должен проиграть – обязательно. Именно это обеспечивают все наши люди вместе – каждый, кто прилагает усилия. ради общего блага", – подчеркнул президент.

Во время ифтара Владимир Зеленский отметил воинов-мусульман в составе Сил обороны Украины, защищающих наше государство и приближающих освобождение украинских территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ифтаре вместе с военнослужащими-мусульманами, представителями дипкорпуса и меджлиса крымскотатарского народа. Он сообщил, что это станет началом новой традиции во время священного для мусульман месяца Рамадана. Зеленский заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков. Наши воины очистят остров, на который зашло зло под русскими триколорами.

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