Зеленский поздравил украинских разведчиков с праздником: после операции в Афганистане им аплодирует весь мир

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем военной разведки. Он сказал, что разведки играют ключевую роль в защите интересов и безопасности нашей страны.

Об этом глава государства написал в Twitter. Зеленский подчеркнул, что разведка способна предотвращать угрозы и преодолевать вызовы.

"А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки", – поздравил он.

Также Зеленский взял участие в торжествах по случаю 29-й годовщины военной разведки Украины и поздравил разведчиков с профессиональным праздником.

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"С вами мы всегда видим, с вами мы всегда слышим. Мы знаем и действуем. С вами мы всегда способны предотвратить угрозы и преодолеть любые вызовы. С вами мы всегда на несколько шагов впереди. И поэтому впереди нас с вами ждет только победа", – подчеркнул президент.

Глава страны вручил разведчикам государственные награды и присвоил высшие офицерские звания.

Зеленский осмотрел образцы оружия и средства разведки, которые находятся на вооружении в структурных подразделениях Главного управления разведки Министерства обороны.

Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook поздравил разведчиков с праздником. Он сказал, что данные разведки позволяют определить военные ресурсы врага, его боевые возможности и уязвимые места.

"Вы подвергаете свои жизни опасности, но от успеха вашей деятельности всегда зависит ход боевой операции. Именно разведка на поле боя помогает командиру слышать и видеть противника", – говорил Наев.

Командующий добавил, что они склоняют голову перед разведчиками, которые отдали свою жизнь за Украину. Наев пожелал военным крепкого здоровья, достатка и благополучия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Афганистана во время операции по эвакуации мирных жителей едва не погибли военные из Главного управления разведки Министерства обороны Украины.