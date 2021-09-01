Зеленский поздравил школьников с 1 сентября и рассказал о грядущих изменениях

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил школьников с 1 сентября, назвав его важным и радостным днем. Он сказал, что в ближайшие десятилетия возможны кардинальные изменения в мире.

Об этом сообщил в Facebook. По его словам, для адаптации в современном мире нужно получать не только новые знания, но сделать совершенным собственное умение учиться.

"Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения – все развивается очень стремительно и создает ранее невиданные вызовы для государств, бизнеса и успеха каждого человека", – написал президент.

Зеленский сказал, что государство обновляет школы и уже в ближайшие годы пообещал сделать современную образовательную инфраструктуру Украины. Он отметил, что Кабинету министров поставлена задача увеличивать расходы на образование в стране.

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По его словам, в стране уже заработала программа "Здоровая Украина", где большая часть уделена школьников и студентов.

"Культура спорта и здоровья – это то, чему также нужно учиться, чтобы иметь качественную жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Ключевым моментом в обучении он назвал мотивацию, чего и пожелал каждому ребенку.

"Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя тем больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни", – резюмировал президент.

Как писал OBOZREVATEL, в Минобразовании сообщили, что школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. Дети и учителя будут ходить в учебные заведения.