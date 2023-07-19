Зеленский отметил наградами более сотни украинских военных: 38 из них посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил еще 114 украинских военнослужащих. Из них 38 погибли, сражаясь за свободу и независимость нашей страны.

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Глава государства подписал указ о присвоении государственных наград Украины (№440/2023) в среду, 19 июля. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.

Воины были отмечены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга", сказано в документе.

Наши Герои получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждено:

ВАХОВСКОГО Николая Владимировича – капитана

КАРПЕНКО Евгения Витальевича – майора

САВИЦКОГО Руслана Анатольевича – капитана

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:

АНДРИЕВСКОГО Александра Михайловича – старшего лейтенанта

БОЧАРОВА Юрия Валерьевича – подполковника

ДУШКИНА Сергея Сергеевича – младшего лейтенанта

ЗОЗУЛЮ Владислава Ярославовича (посмертно) – старшего лейтенанта

КРИЖАНОВСКОГО Владимира Васильевича – старшего лейтенанта

КУБРАКА Антона Сергеевича – старшего лейтенанта

МАЗУРЕНКО Виктора Петровича – старшего лейтенанта

ОЛЕЙНИКА Игоря Богдановича (посмертно) – лейтенанта

ОСИПОВА Анатолия Сергеевича – капитана

ПИРИЕНКО Игоря Васильевича – майора

ПОПЕЛЬНЮКА Андрея Юрьевича – майора

ПРИЙМАЧЕНКО Виктора Евгеньевича – старшего лейтенанта

РУМЯНЦЕВА Виктора Сергеевича – капитана

САВЧЕНКО Анатолия Алексеевича – старшего лейтенанта

СЕРДЮКА Владимира Владимировича – полковника

СОРОКУ Алексея Павловича (посмертно) – лейтенанта

ТЕЩИНСКОГО Александра Сергеевича – капитана

ХАРИТОНОВА Николая Анатольевича – майора

ЧИЛЯКОВА Владислава Сергеевича – старшего лейтенанта

ШЕМЧУКА Александра Александровича – старшего лейтенанта

Орденом "За мужество" ІІ степени награждено:

АХМИЛОВА Романа Александровича – капитана

ЗАВОРОТНОГО Анатолия Александровича – майора

СТЕПАНЮКА Олега Сергеевича – старшего лейтенанта

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждено:

Бабича Дмитрия Викторовича (посмертно) – солдата

БЕЛЯШЕВИЧА Александра Степановича (посмертно) – солдата

БОНДАРЯ Романа Владимировича (посмертно) – солдата

БОНДАРУКА Николая Дмитриевича (посмертно) – солдата

БОРТНИКА Романа Анатольевича – старшего солдата

БРАТИШКО Александра Александровича – солдата

БУЛЕНКО Анатолия Викторовича – старшего солдата

БУЧКО Тараса Васильевича (посмертно) – солдата

ГАЙДАРА Валерия Ивановича (посмертно) – солдата

ГАМКАЛА Михаила Зеноновича (посмертно) – старшего лейтенанта

ГЛУХОВА Олега Владимировича (посмертно) – солдата

ГОГОЛЯ Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата

ГОЛОВЛЕВА Виктора Викторовича (посмертно) – солдата

ГОНЧАРУКА Михаила Владимировича – старшего лейтенанта

ГРИБАНОВА Виталия Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

ДАНИША Тараса Тарасовича (посмертно) – солдата

ДЕРКАЧА Александра Александровича – солдата

ДОБРОВЕЦКОГО Андрея Игоревича (посмертно) – старшего солдата

ДОБРОВОЛЬСКОГО Виталия Витальевича – младшего сержанта

ДОЛИНСКОГО Богдана Николаевича – старшего лейтенанта

ДУНАСА Тараса Владимировича (посмертно) – младшего сержанта

ЕГОРОВА Александра Игоревича (посмертно) – старшего сержанта

ЕСТЕФЕРОВА Василия Николаевича (посмертно) – солдата

ЗАВИЗИОНА Григория Андреевича – мастер-сержанта

ЗАГОРУЙКО Виктора Владимировича – младшего сержанта

ИВКОВА Станислава Эдуардовича – старшего солдата

КАВУ Тараса Михайловича (посмертно) – солдата

КАЧАНА Романа Юрьевича – лейтенанта

КОТИНОВА Владимира Александровича (посмертно) – младшего сержанта

КУЦЯ Сергея Сергеевича (посмертно) – капитана

ЛУГАНСКОГО Дениса Юрьевича – майора

ЛУКАВЕНКО Сергея Степановича – старшего лейтенанта

МАРИЧА Бориса Ивановича (посмертно) – солдата

МАСЛОВА Александра Николаевича (посмертно) – солдата

МИТУСОВА Михаила Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта

МУНТЯНА Павла Васильевича (посмертно) – старшего лейтенанта

НИКОЛАЕВА Владислава Давидовича (посмертно) – лейтенанта

НИТИЧУКА Владимира Викторовича (посмертно) – солдата

ПАСЕЧНИКА Павла Олеговича – старшего лейтенанта

ПЕДЧЕНКО Степана Дмитриевича (посмертно) – главного сержанта

ПЕТРИШИНА Юрия Ивановича (посмертно) – солдата

ПЕТРУСЯ Владимира Игоревича – старшего лейтенанта

ПИСАРЕВА Рустама Александровича (посмертно) – солдата

ПЛУЖНИКА Романа Александровича – старшего лейтенанта

ПОЛЬЧЕНКО Евгения Владимировича (посмертно) – солдата

РЕЗНИКА Сергея Александровича – старшего солдата

РУДНЕВА Вячеслава Евгеньевича – солдата

САКА Богдана Анатольевича (посмертно) – солдата

САККЕРА Вячеслава Андреевича – старшего лейтенанта

СЛАБИКА Михаила Степановича – капитана

СТАРОСТИНА Владимира Анатольевича (посмертно) – сержанта

СТЕШАКА Алексея Сергеевича – младшего сержанта

ТЕРЕЩЕНКО Дмитрия Константиновича – старшего солдата

ТРОФИМЕНКО Игоря Владимировича – старшего солдата

ТЮТЮННИКА Виталия Геннадиевича – солдата

УРЖЕНКО Павла Петровича – солдата

УСТИМЕНКО Сергея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата

ФЕРКА Евгения Михайловича – старшего лейтенанта

ФИЛИМОНЕНКО Анатолия Александровича – старшего солдата

ХИЖКОВОГО Вячеслава Григорьевича (посмертно) – солдата

ХОДАКИВСКОГО Виктора Александровича – солдата

ЦУКАНОВА Владимира Владимировича (посмертно) – солдата

ЧИКИНА Илью Игоревича – старшего лейтенанта

ЯВИРА Артема Васильевича (посмертно) – младшего сержанта

Орденом Даниила Галицкого награждено:

МЕЛЬНИК Наталью Николаевну – подполковника

ПУХКОГО Владимира Ивановича – майора

СУСЛОВЦА Антона Александровича – полковника

ХАРЧЕНКО Владимира Николаевича – майора

Медалью "За военную службу Украине" награждено:

ГИЦИНА Максима Анатольевича – старшего солдата

МЕЛЬНИКА Андрея Витальевича – старшего лейтенанта

НОВИКОВА Максима Александровича – солдата

ПАВЛЮЧЕНКО Руслана Руслановича – старшего солдата

ПИЛИПЮКА Вадима Викторовича — старшего солдата

ПИСАНСКОГО Олега Вячеславовича – старшего лейтенанта

ПИНЧУКА Николая Александровича – сержанта

ПРИСТУПКО Максима Александровича – солдата

САГУНА Виктора Сергеевича – старшего солдата

СЕМИДОЛИНА Дениса Игоревича – младшего сержанта

СОБОЛЯ Алексея Владимировича – солдата

СПИРКИНА Ивана Викторовича – капитана

ФИГОЛЯ Игоря Петровича – старшего сержанта

ШМАЛЬКО Игоря Васильевича – сержанта

ЧУБИНСКОГО Валерия Витальевича – сержанта

ЯЗЛОВЕЦКОГО Александра Владимировича – старшего солдата

Медалью "Защитнику Отечества" награждено:

БРЫЖАТОГО Николая Евгеньевича – старшего солдата

ДЖОДЖИШВИЛИ Романа Давидовича – старшего солдата

КУТ Владимира Юрьевича – майора

ПОДГОРБУНСКОГО Николая Анатольевича – солдата.

Как писал OBOZREVATEL, 30 июня, в первую годовщину освобождения Змеиного, президент Зеленский назвал поименно Героев, погибших в боях за этот остров.

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