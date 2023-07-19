Зеленский отметил наградами более сотни украинских военных: 38 из них посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил еще 114 украинских военнослужащих. Из них 38 погибли, сражаясь за свободу и независимость нашей страны.
Глава государства подписал указ о присвоении государственных наград Украины (№440/2023) в среду, 19 июля. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.
Воины были отмечены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга", сказано в документе.
Наши Герои получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".
Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждено:
ВАХОВСКОГО Николая Владимировича – капитана
КАРПЕНКО Евгения Витальевича – майора
САВИЦКОГО Руслана Анатольевича – капитана
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждено:
АНДРИЕВСКОГО Александра Михайловича – старшего лейтенанта
БОЧАРОВА Юрия Валерьевича – подполковника
ДУШКИНА Сергея Сергеевича – младшего лейтенанта
ЗОЗУЛЮ Владислава Ярославовича (посмертно) – старшего лейтенанта
КРИЖАНОВСКОГО Владимира Васильевича – старшего лейтенанта
КУБРАКА Антона Сергеевича – старшего лейтенанта
МАЗУРЕНКО Виктора Петровича – старшего лейтенанта
ОЛЕЙНИКА Игоря Богдановича (посмертно) – лейтенанта
ОСИПОВА Анатолия Сергеевича – капитана
ПИРИЕНКО Игоря Васильевича – майора
ПОПЕЛЬНЮКА Андрея Юрьевича – майора
ПРИЙМАЧЕНКО Виктора Евгеньевича – старшего лейтенанта
РУМЯНЦЕВА Виктора Сергеевича – капитана
САВЧЕНКО Анатолия Алексеевича – старшего лейтенанта
СЕРДЮКА Владимира Владимировича – полковника
СОРОКУ Алексея Павловича (посмертно) – лейтенанта
ТЕЩИНСКОГО Александра Сергеевича – капитана
ХАРИТОНОВА Николая Анатольевича – майора
ЧИЛЯКОВА Владислава Сергеевича – старшего лейтенанта
ШЕМЧУКА Александра Александровича – старшего лейтенанта
Орденом "За мужество" ІІ степени награждено:
АХМИЛОВА Романа Александровича – капитана
ЗАВОРОТНОГО Анатолия Александровича – майора
СТЕПАНЮКА Олега Сергеевича – старшего лейтенанта
Орденом "За мужество" ІІІ степени награждено:
Бабича Дмитрия Викторовича (посмертно) – солдата
БЕЛЯШЕВИЧА Александра Степановича (посмертно) – солдата
БОНДАРЯ Романа Владимировича (посмертно) – солдата
БОНДАРУКА Николая Дмитриевича (посмертно) – солдата
БОРТНИКА Романа Анатольевича – старшего солдата
БРАТИШКО Александра Александровича – солдата
БУЛЕНКО Анатолия Викторовича – старшего солдата
БУЧКО Тараса Васильевича (посмертно) – солдата
ГАЙДАРА Валерия Ивановича (посмертно) – солдата
ГАМКАЛА Михаила Зеноновича (посмертно) – старшего лейтенанта
ГЛУХОВА Олега Владимировича (посмертно) – солдата
ГОГОЛЯ Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата
ГОЛОВЛЕВА Виктора Викторовича (посмертно) – солдата
ГОНЧАРУКА Михаила Владимировича – старшего лейтенанта
ГРИБАНОВА Виталия Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
ДАНИША Тараса Тарасовича (посмертно) – солдата
ДЕРКАЧА Александра Александровича – солдата
ДОБРОВЕЦКОГО Андрея Игоревича (посмертно) – старшего солдата
ДОБРОВОЛЬСКОГО Виталия Витальевича – младшего сержанта
ДОЛИНСКОГО Богдана Николаевича – старшего лейтенанта
ДУНАСА Тараса Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
ЕГОРОВА Александра Игоревича (посмертно) – старшего сержанта
ЕСТЕФЕРОВА Василия Николаевича (посмертно) – солдата
ЗАВИЗИОНА Григория Андреевича – мастер-сержанта
ЗАГОРУЙКО Виктора Владимировича – младшего сержанта
ИВКОВА Станислава Эдуардовича – старшего солдата
КАВУ Тараса Михайловича (посмертно) – солдата
КАЧАНА Романа Юрьевича – лейтенанта
КОТИНОВА Владимира Александровича (посмертно) – младшего сержанта
КУЦЯ Сергея Сергеевича (посмертно) – капитана
ЛУГАНСКОГО Дениса Юрьевича – майора
ЛУКАВЕНКО Сергея Степановича – старшего лейтенанта
МАРИЧА Бориса Ивановича (посмертно) – солдата
МАСЛОВА Александра Николаевича (посмертно) – солдата
МИТУСОВА Михаила Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
МУНТЯНА Павла Васильевича (посмертно) – старшего лейтенанта
НИКОЛАЕВА Владислава Давидовича (посмертно) – лейтенанта
НИТИЧУКА Владимира Викторовича (посмертно) – солдата
ПАСЕЧНИКА Павла Олеговича – старшего лейтенанта
ПЕДЧЕНКО Степана Дмитриевича (посмертно) – главного сержанта
ПЕТРИШИНА Юрия Ивановича (посмертно) – солдата
ПЕТРУСЯ Владимира Игоревича – старшего лейтенанта
ПИСАРЕВА Рустама Александровича (посмертно) – солдата
ПЛУЖНИКА Романа Александровича – старшего лейтенанта
ПОЛЬЧЕНКО Евгения Владимировича (посмертно) – солдата
РЕЗНИКА Сергея Александровича – старшего солдата
РУДНЕВА Вячеслава Евгеньевича – солдата
САКА Богдана Анатольевича (посмертно) – солдата
САККЕРА Вячеслава Андреевича – старшего лейтенанта
СЛАБИКА Михаила Степановича – капитана
СТАРОСТИНА Владимира Анатольевича (посмертно) – сержанта
СТЕШАКА Алексея Сергеевича – младшего сержанта
ТЕРЕЩЕНКО Дмитрия Константиновича – старшего солдата
ТРОФИМЕНКО Игоря Владимировича – старшего солдата
ТЮТЮННИКА Виталия Геннадиевича – солдата
УРЖЕНКО Павла Петровича – солдата
УСТИМЕНКО Сергея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата
ФЕРКА Евгения Михайловича – старшего лейтенанта
ФИЛИМОНЕНКО Анатолия Александровича – старшего солдата
ХИЖКОВОГО Вячеслава Григорьевича (посмертно) – солдата
ХОДАКИВСКОГО Виктора Александровича – солдата
ЦУКАНОВА Владимира Владимировича (посмертно) – солдата
ЧИКИНА Илью Игоревича – старшего лейтенанта
ЯВИРА Артема Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
Орденом Даниила Галицкого награждено:
МЕЛЬНИК Наталью Николаевну – подполковника
ПУХКОГО Владимира Ивановича – майора
СУСЛОВЦА Антона Александровича – полковника
ХАРЧЕНКО Владимира Николаевича – майора
Медалью "За военную службу Украине" награждено:
ГИЦИНА Максима Анатольевича – старшего солдата
МЕЛЬНИКА Андрея Витальевича – старшего лейтенанта
НОВИКОВА Максима Александровича – солдата
ПАВЛЮЧЕНКО Руслана Руслановича – старшего солдата
ПИЛИПЮКА Вадима Викторовича — старшего солдата
ПИСАНСКОГО Олега Вячеславовича – старшего лейтенанта
ПИНЧУКА Николая Александровича – сержанта
ПРИСТУПКО Максима Александровича – солдата
САГУНА Виктора Сергеевича – старшего солдата
СЕМИДОЛИНА Дениса Игоревича – младшего сержанта
СОБОЛЯ Алексея Владимировича – солдата
СПИРКИНА Ивана Викторовича – капитана
ФИГОЛЯ Игоря Петровича – старшего сержанта
ШМАЛЬКО Игоря Васильевича – сержанта
ЧУБИНСКОГО Валерия Витальевича – сержанта
ЯЗЛОВЕЦКОГО Александра Владимировича – старшего солдата
Медалью "Защитнику Отечества" награждено:
БРЫЖАТОГО Николая Евгеньевича – старшего солдата
ДЖОДЖИШВИЛИ Романа Давидовича – старшего солдата
КУТ Владимира Юрьевича – майора
ПОДГОРБУНСКОГО Николая Анатольевича – солдата.
Как писал OBOZREVATEL, 30 июня, в первую годовщину освобождения Змеиного, президент Зеленский назвал поименно Героев, погибших в боях за этот остров.
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