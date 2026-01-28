Зеленский отметил государственной наградой 8 энергетиков ДТЭК за поддержку энергосистемы

Президент Владимир Зеленский отметил 8 энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержку устойчивости энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Президент Украины отметил государственными наградами энергетиков ДТЭК за их преданность, профессионализм и вклад в поддержку устойчивости энергосистемы", - говорится в нем.

Отмечается, что Президент присвоил звание "Заслуженный энергетик Украины" Эдуарду Кашкову; орденом "За заслуги" III степени отметили Валентина Астафьева, Александра Зинченко и Виталия Колесника.

Также орденом "За мужество" III степени был отмечен Игорь Пустовойт и медалями "За труд и доблесть" были награждены Руслан Лобанов и Николай Поляков.

Кроме того, орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени был отмечен Павел Поляков.

"Эти награды подчеркивают важность ежедневной работы энергетиков, которые спасают и восстанавливают энергосистему страны и сети после вражеских атак", - отметили в ДТЭК.

