Зеленский основал почетное отличие 'За мужество и отвагу'

Главой украинского государства Владимиром Зеленским было создано почетное отличие "За мужество и отвагу". Ним будут награждать военнослужащих, чествуя их боевые победы в борьбе за целостность и независимость Украины.

Награду будет присваивать президент по представлению Главнокомандующего ВСУ или главы госоргана, руководящего военным формированием. Соответствующий указ №310/2022 появился на сайте президента в четверг, 5 мая.

Как говорится в документе, отличие может получить личный состав военных частей ВСУ, Нацгравдии, СБУ, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госслужбы транспорта.

"..для отличия особых боевых заслуг, мужества, отваги и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, ведения боевых действий и выполнения боевых задач", – говорится в тексте указа.

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В случае отличия воинской части к трубке верхушки древка Боевого флага будут прикреплять зеленую ленту, по периметру обшитую золотистым кантом.

На одном конце ленты золотыми буквами будут вышиты слова "За мужество и отвагу" и изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого. На другом – растительный орнамент и изображением медальона-подвески Знака Президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, По словам Зеленского, за десять недель войны 11 672 защитника и защитницы уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.