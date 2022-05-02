Зеленский о преступлениях России: они понимают, что они делают, они убивают нас

С помощью пропаганды Россия создала для своего населения отдельный мир, в котором все цивилизованные государства считаются вражескими. Россияне понимают, что убивают людей просто из-за того, что они по-другому смотрят на мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью проекту "60 Мinutes" австралийского телеканала Nine Network. По его словам, россияне сошли с ума и их нельзя считать адекватными.

"Они понимают, что они делают. Они сделали мир, в котором им удобно. И в нем они убивают нас. И никого не принимают, если у кого другое мнение. То есть это убийство другого мнения. Они нас ненавидят, потому что по телевизору им говорят, что нас есть за что ненавидеть", – отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что россияне всерьез поверили, что украинцы хотят с ними воевать. Они готовы слушать пропагандистов вместо того, чтобы выйти на улицы и увидеть, что в их стране чужие танки не ездят.

"Нет, там нет ничего, там нет выстрелов, нет никаких танков, никто их не подрывает. Они пришли на нашу землю. Но они не готовы даже взглянуть в зеркало, понять, кто они, выйти за пределы информационного пространства, посмотреть правде в глаза", – сказал он.

Президент отметил, что сперва в России считали врагом США, потом Великобританию, потом ЕС. Но теперь от режима Кремля отвернулся весь мир, потому что цивилизованные страны не готовы больше воспринимать диктатуру, которая для них осталась в прошлом, частью истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не будет жертвовать частью своих земель ради временного мира с Россией. Как заявил президент Владимир Зеленский, страна "готова восстановить свою территориальную целостность".