Зеленский: некоторые положительные решения об истребителях для Украины остались за кулисами

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые решения по передаче Украине истребителей не были озвучены. Он также отметил, что после визита в Британию есть приближение решения о дальнобойном оружии.

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При этом некоторые решения не будут объявлять, чтобы страна-агрессор Россия не подготовилась. Об этом глава государства заявил на совместной с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен пресс-конференции.

"Об истребителях есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию", – сказал он.

Он также отметил, что визит в Лондон был результативным. Украина может рассчитывать на дополнительную помощь по ключевым видам оружия.

"Мы приблизились к предоставлению дальнобойного оружия и обучению пилотов. Также есть некоторые договоренности, которые мы оставили за кулисами, но они положительны. Когда они появятся в нашем государстве, то наше государство узнает", – пояснил Зеленский.

Следует добавить, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Великобритании 8 февраля, призвал предоставить украинской армии истребители. Боевые самолеты он назвал крыльями, необходимыми для защиты свободы от российской агрессии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос предоставления дальнобойного оружия и истребителей Киеву может быть решен. Подробности соответствующих договоренностей он пообещал раскрыть позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в стране начнут подготовку пилотов ВСУ, которая станет первым шагом к передаче истребителей.