Зеленский назвал Меркель главную цель вакцинации от COVID-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал главную цель вакцинации от коронавируса в Украине – это защита наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Также лидеры стран подробно обсудили поставки вакцины от этой инфекции в Украину.

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский попросил у Меркель содействия в ускорении получения препарата для Украины.

Во время разговора он также проинформировал канцлера Германии о ситуации на Донбассе. Президент отметил, что режим прекращения огня в целом придерживается, хотя и с трудом и провокациями. Зеленский сообщил Меркель о гибели на этой неделе украинского военного во время обстрела и о раненом накануне.

Президент Украины сказал, что прогресс в других аспектах мирного урегулирования практически отсутствует.

Лидеры государств согласились, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки", состоявшиеся 12 января в Берлине, были "непростыми, но конструктивными". Следующие консультации запланированы на 22 января.

Зеленский предложил Меркель привлечь Германию к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил канцлера посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Зеленского, Евросоюз должен уделить повышенное внимание странам Восточного партнерства в плане закупки и поставки вакцины против коронавируса.

Он отметил, что этот вопрос является принципиально важным для всех стран указанного сообщества.