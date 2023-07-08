Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины: что о нем известно

Национальная гвардия Украины получила нового руководителя. Командующим стал боевой офицер, полковник Алексей Пивненко.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский вечером в субботу, 8 июля, во время визита во Львов. В этот город гарант приехал из Турции вместе с командирами защитников Мариуполя.

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличившийся в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", – процитировал Зеленского "Укринформ".

Гарант пожелал защитнику страны освобождения всей нашей земли, возвращения всех наших людей и вожделенной победы.

Напомним, что 23 марта 2023 года президент подписал указ о присвоении Пивненко звания Герой Украины. 24 марта Зеленский лично вручил ему "Золотую Звезду".

Пивненко являлся командиром 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии (в/ч 3017, Харьков) с 2022 года. Под его командованием бригада участвовала в обороне Харькова, освобождала от оккупантов села Мала Рогань, Циркуны, Кутузовку и другие, а зимой 2023-го обороняла Бахмут.

Ранее Пивненко был офицером отряда спецназначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения НГУ, служил в Восточном территориальном управлении Национальной гвардии Украины.

Имеет также ордена "За мужество" III ст. (17 июня 2016) и II ст. (30 апреля 2022 года). Известно, что отец Пивненко тоже был военным.

В курсантские годы стал рекордсменом Харьковского института танковых войск, выполнив за 55 минут 301 подъем-переворот. Пивненко много лет участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, бегал полумарафоны и марафон, 24 раза прыгал с парашютом, упражнялся в городском альпинизме.

Как писал OBOZREVATEL,вечером 8 июля Владимир Зеленский посетил Львов. Вместе с ним в город приехали лидеры защитников "Азовстали", которых удалось забрать из Турции в Украину, где они находились после освобождения из российского плена.

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