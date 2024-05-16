Зеленский наложил вето на законопроект об увольнении за сокрытие родственников в России: детали

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект об увольнении с работы за коллаборационную деятельность. Речь идет о принятом 25 апреля 2024 года парламентом документе №7731.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Этот законопроект мог бы позволить работодателю увольнять с работы человека за коллаборационизм.

Отмечается, что в среду, 15 мая, президент, ветировав закон, прикрепил к нему свои предложения. А уже сегодня его направили на рассмотрение в профильный комитет парламента.

Этим документом Верховная Рада предоставила работодателям право расторгнуть трудовой договор с работником, если тот не выполняет "правила поведения на предприятии, в учреждении, организации".

В этих правилах должны быть такие положения:

– Введение обязательного установления правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

– Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, постоянно проживающими на территории России или временно оккупированной территории Украины.

– Обязательство работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

– Стратегически важные госорганизации смогут отстранить работника от работы в случае проведения служебной проверки.

Нардепы установили, что расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть произведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), кроме ряда случаев. Это было сделано для того, чтобы оградить работников от безосновательного увольнения.

Впрочем, позже правозащитные организации призвали президента Украины не подписывать этот закон. Они считают, что он создает основания для притеснений и стигматизации людей, не имеющих близких в оккупации.

Напомним, в апреле 2024 года депутаты Верховной Рады Украины (ВР) приняли закон, разрешающий работодателям стратегических предприятий увольнять работников за невыполнение правил поведения, в частности за сокрытие связей с лицами на оккупированных территориях. Закон также позволяет проводить служебные проверки и расторжения трудового договора в случае нарушения установленных правил.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса.

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