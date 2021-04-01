Зеленський таки мав рацію.

Вони фізіологічно інші. І коли їх "команду" набирали по оголошенню, в ньому, швидше за все, були вказані необхідні фізіологічні відмінності. Які унеможливлюють зв'язок зі своєю країною, і відчуття себе частиною єдиної нації.

У глибині їх мозку просто відсутній якийсь центр, який відповідає за те, що більш за все відрізняє людину від тварини, і робить її суспільною істотою. Той, що наділяє його не тільки основними інстинктами "їсти-пити-розмножуватися-уникати небезпеки", але й дозволяє бути частиною цілого. Ці смішні і непотрібні багатьом речі називаються - "мораль", "емпатія", "громадський історичний досвід", "критичність", "колективна безпека", і "особиста відповідальність". Ну і "свідомість" - яку ці ж люди давно спробували зробити смішним мемом.

Всю різницю я показав в цій картинці - це просто. У двох фотографіях і в двох цитатах.

На першій світлині медик 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Світлана Земліна. Ця маленька, тендітна дівчина витягла з під вогню пораненого під Шумами. І її слова - про що вона думала, коли полізла в жорсткий заміс, де тільки що загинуло чотири людини.

Ні про що вона не думала. Крім виконання своєї головної функції - рятувати і захищати. Це працював той самий центр мозку. Який відповідає не за себе - за інших і спільне.

На другій світлині депутат ВР від "Слуги народу" - Ганна Колісник. Вона не під вогнем. Вона в кріслі залу Верховної Ради слухає виступ Хомчака. В якому він розповідає про посилення російської загрози та обставини загибелі 4 військових під Шумами. В черговий "провокації" росії. В умовах доктрини "просто перестати стріляти", до якогї сам же і доклав руку.

І депутат пише - "Треба валити з цієї країни". Працює простий базовий інстинкт самозбереження. Ця людина, вибрана у вищу владу країни - ніколи не буде "витягувати з під вогню" нікого. А країну - тим більше.

Дівчина-медик - представник тієї частини країни, яка називається незрозумілим для багатьох словом "Нація". Це коли усвідомлення своєї країни, історії, відповідальності за інших і за загальне - дозволяє здійснювати вчинки, що ведуть до виживання суспільства. Так чинять опір пворогові, що перевершує. Так будують свою країну, а не тільки особистий добробут і кайф. Так допомагають слабким і нужденним. Так всі разом навалюються на біду. Або святкують перемогу.

Слава Богу, що структура, в якій кількість усвідомлення людий в більшості - це Армія. Інакше Україна давно б лягла. А ,так у нас всіх є захист, і шанс на порятунок, в разі серйозного погіршення ситуації.

Дівчина-депутат реагує на рівні особистих інстинктів. Примітивно і просто.

Фізіологічно. Більшість з "більшості" - саме такі. Тому, з цієї сторони шансів у нас немає. Вони не будуть рятувати країну. Ні в військовому, ні в політичному, ні в економічному плані. І вся ця епідемія їм - до дупи. Вони вакцинуються як "публічні особи", або за гроші "правильною вакциною", і будуть водити амури в телефоні, коли хтось буде зачитувати зведення про померлих від вірусу.

Ну, або напишуть в черговий раз, що "потрібно валити з цієї країни".

І вони звалять, коли вам буде зовсім зле. Без різниці - війна це буде, або чума. Підкоряючись інстинктам вони з'їдять, вип'ють і засвоять все до чого дотягнуться. І звалять.

І коли ви чуєте про те що "вони змінюються" - не вірте. Всі їх "правильні дії" - це просто "правильні слова". Ширма, димова завіса, яку вони ставлять з інстинкту самозбереження. Щоб їм не заважали їсти-пити-розмножуватися-набивати нору. Вони просто не можуть пв інший спосіб. Вони фізіологічно інші, і цим пишаються.

Що робити? Готуватися до змін. Готуватися до нового шансу і важкої роботі. І наближати все це, крок за кроком.

Ми зробили багато, але не змогли зробити головне. Розбудити сплячу частину мозку у більшості в своїй країні. Зробити їх частиною Нації.

Тому поки переважають основні інстинкти.

Тому на вершину піраміди вони підносять "фізіологічно інших".

Але є і хороші новини. Те що вони вже замислюються про втечу - це дійсно добре.

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