'Здесь весело и можно играть': для детей-переселенцев из Мариуполя в Днепре провели новогоднюю акцию Фонда Рината Ахметова

Уже 24 года подряд Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" свидетельствует: чудесам и радости есть место даже в самые темные времена. На днях команда Фонда посетила Днепр, чтобы подарить праздничное настроение детям, ранее проживавшим в Мариуполе.

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Яркое действо развернулось в общежитии, одном из создававшихся в Днепре по инициативе #ЯМариупольЖилье – Фонд Рината Ахметова является партнером этого проекта. Там проживает очень много детей, в считанные минуты просторный холл наполнился музыкой, шумом и весельем.

"Это только начало: аналогичные праздники пройдут и в других заведениях по всей Украине: детских домах семейного типа, в центрах "ЯМариуполь" и т.д.", – подчеркивает Михаил Катеринчак, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Мальчики и девочки знакомились со сказочными персонажами, отгадывали загадки, соревновались в конкурсах и радовались маленьким сюрпризам.

"Я сама когда-то вела новогодние праздники, так что для меня это приятные воспоминания. Я рада, что у наших детей тоже есть такие полезные и веселые мероприятия. Они помогают высвободить эмоции, а не сдерживать их в себе", – рассказывает одна из мамочек.

И добавляет, что для малышей это важнее, чем может казаться, ведь пережитые события оставили глубокие травмы, которые будут напоминать о себе долго.

"Мы танцевали, пели, играли в снежки из бумаги, веселились и получали подарки. Мне больше всего понравилось бросаться снежками. А вообще я Новогодние праздники люблю, потому что там весело, можно играть, дают игрушки и сладости", – делится впечатлениями маленькая Николь.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это – одно из приоритетных направлений помощи Фонда Рината Ахметова. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 миллионов детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты.

"Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра.