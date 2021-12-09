'Здесь у нас теперь красота': жители левого берега радуются обновлению скверов

Возможность провести досуг возле собственных домов является важным элементом комфортной среды для жизни. В Днепре новые рекреационные зоны строятся в разных районах. Особое внимание сейчас уделяется именно левобережной части – где таких территорий для отдыха всегда не хватало. После открытия Слобожанского сквера на левом берегу завершают строительство еще двух объектов – скверов Евгения Клочко и Александра Усачева. Об этом много просили местные жители, поэтому при строительстве учитывали и их пожелания. "Мы очень рады, что нас услышали. Здесь у нас теперь красота, будет где пройтись, погулять, нормально провести время – и детям, и взрослым", – делится впечатлениями от строительства пан Андрей.

Небольшой сквер Евгения Клочко по ул. Калиновой долгое время был заброшенной территорией – с несколькими лавочками и старой детской площадкой.

После его комплексной реконструкции здесь воплотили концепцию зонирования – обустраивают площадки для детей всех возрастов и обычные места для отдыха.

Одним из основных требований к строительству было сохранение имеющихся насаждений. В рекреационной зоне также обновили освещение, установили ограждение, ведь раньше уже была зафиксирована попытка ночной кражи дерева. Подобные заборы часто используют в садово-парковой архитектуре разных стран мира. Местные жители такое решение тоже поддерживают: "И правильно поставили. Что говорить – раньше было все очень грустно. Здесь постоянно собирались такие люди, которые, знаете, мало кому понравятся. То есть мамочкам с детьми или, скажем, пенсионерам места здесь не было. Сейчас я с удовольствием смотрю на то количество лавочек, которые поставили на эти площадки. Нам всем такое очень нравится", – рассказала местная жительница Наталья.

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В настоящее время строительство в сквере Клочко почти завершено.

Ещё в одной рекреационной зоне левого берега – сквере Александра Усачева, что в районе просп. Калнышевского, – в этом году уже оборудовали скейт-пространство. Сейчас оно является одним из самых больших в Украине. "Это классная идея. Мне и всем моим друзьям нравится. Есть где кататься нормально, чтобы никто не гонял и не ругал", – рассказал школьник Максим.

Обустройство остальных участков зоны отдыха продолжится в следующем году. Здесь построят прогулочные аллеи, установят современную уличную мебель, дополнительно высадят деревья. А еще – установят камеры видеонаблюдения.

"Я доволен качеством работ и дальнейшими планами. Мы говорили с подрядчиками – в сквере Усачева высадят дополнительные деревья, а его финальная очередь, которая пойдет до улицы Осенней, запланирована на 2023 год. Для близлежащих домов будет проведена термомодернизация – по образцу того, как это было в сквере Слобожанском. Если мы делаем, то делаем все правильно. Подобные проекты на благо развития территориальной громады мы будем реализовывать и дальше – по всему городу", – сказал Борис Филатов, комментируя осмотр скверов Индустриального района 9 декабря.