'Здесь работают классные специалисты': военный рассказал о реабилитации в центре в Днепре

Виталию 27 лет. Мужчина родом из Тернопольщины. До полномасштабной войны с РФ три года работал на предприятии, занимавшемся производством и продажей электропроводки для автомобилей, также мужчина увлекался футболом. На фронт ушел добровольцем. После месячной учебы попал на "ноль" как пехотинец. Получил травму плеча и позвоночника во время вражеских минометных обстрелов. В настоящее время проходит лечение в реабилитационном центре Днепра.

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"Ежедневно на фронте – это 50 кг и больше на себе. Постоянны большие нагрузки. Когда оккупанты накрывают минометным огнем во время пребывания на позиции, ты бежишь, падаешь, бежишь, падаешь. Так и травмировался. Знаю, что здесь работают классные специалисты, поэтому надеюсь на скорейшее восстановление и уже чувствуется определенный прогресс, увеличилась амплитуда движения", – делится Виталий.

Ассистент физического терапевта Даниил говорит, что главный упор в работе с Виталием делается на снятии боли и восстановлении подвижности: "Мы работаем над укреплением мышц спины и плечевого пояса, постепенно увеличивая нагрузку. Виталий – целеустремленный и очень мотивированный, это помогает в реабилитации", – отмечает он.

В Днепре в реабилитационном центре с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда, состоящая из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом особенностей пациента.