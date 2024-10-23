'Заявление написать проще, чем реформировать МСЭКи': Ляшко ответил, уйдет ли в отставку на фоне громкого скандала

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого накануне подверг критике президент, прокомментировал возможность своей отставки из-за скандала вокруг МСЭК. Он отметил, что подать заявление на увольнение гораздо проще, чем осуществить реформу.

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Об этом Ляшко сообщил на брифинге. Он также подчеркнул, что руководители медико-социальных экспертных комиссий не подчиняются Минздраву.

"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать наверняка проще, чем реформировать МСЭК", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко также сообщил, что за год было проведено 90 тысяч проверок МСЭК в разных регионах, в результате чего возбуждено 19 тысяч уголовных дел, из которых три тысячи имеют признаки коррупции.

Накануне президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что заслушал "очень неубедительные доклады" от министра здравоохранения Ляшко и министра социальной политики Жолнович по поводу коррупции в МСЭК и фиктивных инвалидностей среди чиновников.

Напомним, что Зеленский обратился к правительству с требованием срочно разобраться с проблемой фальшивых инвалидностей, получаемых должностными лицами. Он отметил необходимость ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и проведение системных изменений в этой сфере.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Также OBOZ.UA исследовал декларации о доходах руководства региональных прокуратур и составил рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство прокуроров пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, а "рекордсмен" впервые задекларировал пенсию в возрасте 36 лет.

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