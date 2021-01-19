Балашов обозвал украинцев "тварями": языковой омбудсмен отреагировал на заявление

Заявление лидера партии "5.10" Геннадия Балашова в защиту русского языка в Украине граничит с оскорблением всех граждан страны.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. "Это даже не уровень эпатажа, это даже не сарказм. Это, прежде всего, унижение самого говорящего. Такими словами он сам себя унизил", – заявил омбудсмен.

Высказывание Балашова он оценил как "экзальтированное, политизированное, популистское, дешевое и провокационное".

"Если этого гражданина что-то не устраивает, он может сказать о возможных дискриминационных составляющих, как угодно. Но на самом деле то, что он говорит, граничит на уровне оскорбления украинского языка и украиноязычных граждан Украины и собственно граждан Украины", – подчеркнул языковой омбудсмен.

"Конечно, это и дискредитация его как гражданина Украины, в том числе. Он сам себя унизил такими заявлениями", – заметил Креминь.

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал "тварями" людей, которые просят перейти на украинский. Так он прокомментировал тот факт, что 16 января вступила в силу статья 30 Закона о языке, обязывающая сферу обслуживания полностью перейти на государственный язык.