"Заставили выкопать яму, а потом всучили допотопную винтовку": как российские оккупанты заставляют воевать жителей Донбасса

Принудительная мобилизация на временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей началась за неделю до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Однако несмотря на все заверения гауляйтеров о завершении "призыва", этого так и не произошло. Колоссальные потери российской армии на территории Украины, которые упорно пытается скрыть Кремль, привели к очередной волне "отлова" потенциального "пушечного мяса".

Что происходит на оккупированной территории, как готовят мобилизованных и куда отправляют воевать – читайте в материале OBOZREVATEL. Нашим журналистам удалось поговорить с родственниками жителей Донецка, которых забрали в "армию" прямо на улице.

50-летняя Ирина (имя изменено) живет в Пролетарском районе областного центра. Она вдова, муж умер еще в 2010 году от онкологии.

"Растила сыночка одна. Не скрываю, было очень непросто: бралась за любую подработку, чтобы нормально жить. Но в наследство от бабушки досталась двухкомнатная хрущевка, так что хотя бы есть свое жилье", – говорит женщина.

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В 2014 году ее сыну было всего 14 лет. "Жили вдвоем, а потом забрали к себе мою маму – она уже прикована к постели, не ходячая. Мы с Олежкой в одной комнате, а ей отдали вторую. Когда сын окончил школу, я пыталась его уговорить выехать из этого ада, но он не захотел. Очень ответственный, не смог нас оставить. Но и принять происходящее, несмотря на юный возраст, тоже не смог. Для него это однозначно российская оккупация".

Еще в старших классах Олег проходил онлайн-курсы по web-дизайну, программированию – учился целыми днями. А по окончании школы уже удаленно подрабатывал. Это очень здорово поддерживало семью – давало возможность держаться на плаву.

"Даже взрослые памперсы купить для нас дорого, но что делать. Да и лекарства тоже", – поделилась Ирина.

За последние годы сын Ирины периодически выезжал в подконтрольные Украине города Донецкой области, в Днепр и в Киев к своим друзьям. С ними не терял связи. Начал искать варианты переезда для всей семьи.

"Он уже смог скопить сумму на три месяца аренды домика под Киевом, но пандемия ковида поломала все планы. А потом "ДНР" окончательно закрыла выезды, ехать же в объезд через Россию моя мама бы физически не пережила. И мы ждали", – рассказала дончанка.

Однако в феврале все стало намного хуже – объявили всеобщую мобилизацию в "армию ДНР". И если до этого сын Ирины избегал попадать в поле зрения военкомата, то теперь и вовсе пришлось прятаться.

"Когда ему пришла повестка, мы были в шоке. Стала появляться информация, что патрули отлавливают мужчин призывного возраста прямо на улицах. Сын перестал ходить даже в магазин – покупала продукты и лекарства только я", – поделилась Ирина.

Однако это не спасло парня. Бдительность притупилась и Олег вышел на улицу. За ним заехал друг и они на машине проехали около полукилометра, когда их остановили. Проверили документы и сразу же забрали в военкомат.

Олег позвонил матери и попросил собрать ему кое-что из вещей и привезти. Вариантов отказаться "служить" не было никаких.

"Его бы бросили на подвал или убили бы", – плачет женщина. По ее словам, сын сейчас находится под Волновахой. Несколько дней с ним уже нет связи.

Еще одного жителя Донецка, 28-летнего учителя, также "отловили" на улице и забрали в "армию". По словам его сестры, Игоря сначала отправили в Макеевку (город-спутник Донецка).

"Там на территории какого-то колледжа у них "учебка". Но как сказал брат, сначала их заставили выкопать выгребную яму и построить туалет. Стрелять не учили – рассказывали только, как правильно рыть окопы и передвигаться в них. А потом им – тем, кто никогда в жизни не держал оружие и не служил в армии – выдали допотопную винтовку Мосина", – рассказала Ольга.

Винтовка Мосина-Нагана в разных модификациях находилась на вооружении в СССР до 1960 года. И то, что сейчас "вторая армия мира" снабжает "вояк" таким современным оружием, говорит о многом. Но это уже совсем другая история.

Сестра насильно мобилизованного парня говорит, что после такого "обучения" Игоря отправили в Иловайск, а затем через Россию забросили в Крым. Уже оттуда – в Херсонскую область.

"Живет в палатках, роет с сослуживцами окопы. Но очень боится, что его заставят стрелять – для него это настоящая трагедия", – говорит Ольга.

По ее словам, все принудительно мобилизованные понимают, что стали "пушечным мясом". "Да, есть и такие, что ненавидят украинцев, но очень много тех, для которых все происходящее – страшный сон. Ищут варианты, как избежать непоправимого", – говорит девушка.

То, что российские оккупанты заставляют воевать учителей, социальных работников и шахтеров, которые ранее не служили (и не собирались) – уже не единожды доказано.

Некоторым не дают даже оружия – российское командование использует таких "воинов", чтобы они шли вперед и выявляли позиции украинских военных. Называют их – "одноразовые солдаты". Одним из таких оказался житель Снежного, но ему повезло выжить – попасть в плен.

Тем временем на украинских военных стали выходить родственники "призванных" жителей оккупированных Россией территорий. О том, что такое обращение пришло и ему лично, написал на своей странице в Facebook Мирослав Гай.

"Здравствуйте, Мирослав. Интересует вопрос реальной процедуры как сдаться в плен. Брата двоюродного вычислили (взяли списки на производстве) и насильно призвали в армию дэнэрэ. Насколько это реально, сложно ли, если там с той стороны будут также контролировать. Он никогда не был на стороне зла. Тетя тоже за Украину. Все в шоке и рыдают. Второго брата пока не вычислили. Кроме того, как сдаться в плен, спасения не вижу... Что делать", – написала девушка.

В Украине уже подготовили листовку с информацией, как правильно сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Этот алгоритм подходит и жителям оккупированных территорий, и гражданам Российской Федерации, и, возможно, Республики Беларусь. Если их насильно отправят воевать против Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года армия страны-агрессора понесла огромные потери. "Грузом 200" стали уже более 15 тысяч оккупантов. Тем временем, по данным Главного управления разведки МОУ, резервы РФ настолько истощены, что в России стали мобилизовать даже должников и неплательщиков алиментов.

О том, что в Украине массово гибнет не только рядовой состав, но и высший офицерский, можно прочитать в нашем материале по ссылке.

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