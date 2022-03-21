Погибший под Киевом командир 331-го костромского полка обещал уволиться еще после Иловайска. Новые детали бесславной смерти оккупантов

Командир 331-го гвардейского парашютно-десантного костромского полка Сергей Сухарев (погиб в Украине в марте 2022 г.) был причастен к расстрелу колонны наших воинов, которые в августе 2014 года выходили "зеленым коридором" из Иловайска. Тогда в разговоре с украинским воином он говорил, что уйдет со службы после того, что увидел, однако вместо этого пошел на повышение. В итоге и он, и почти весь сводный отряд российских десантников стали "грузом 200".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Закон бумеранга

В 2014 году Сергей Сухарев был командиром батальонно-тактической группы 331-го полка и лично руководил расстрелом колонны украинских военнослужащих, выходивших во время "зеленого коридора" из Иловайска. После того, как стало известно о гибели Сухарева, об этом факте сообщил бывший спикер АТО Роман Туровец.

"Один важный момент чуть не прошел сегодня мимо нас. Многие уже слышали, что наши герои ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева. Так вот: это тип – та самая сволочь, которая в 2014 году была тем же командиром БТГр того же 331-го полка, который расстреливал колонны украинских воинов под Иловайском. Есть справедливость на свете. И этот справедливый суд сегодня свершили украинские защитники", – отметил Туровец.

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OBOZREVATEL удалось найти человека, который в то время лично видел Сухарева на Донбассе.

Вышел с разведчиками на зачистку

Бывший спецназовец Виталий Мариненко (позывной "Грек") в 2014 году, после вторжения России, добровольно пошел служить в батальон "Миротворец". Он героически проявил себя под Иловайском, договорившись с российским офицером вывезти около ста раненых украинских воинов. Этим офицером был как раз Сергей Сухарев.

Виталий Мариненко поделился с OBOZREVATEL событиями того тяжелого дня 30 августа 2014 года.

"Конечно, я его знал, су**ру. Потому что он находился на последней крайней позиции, когда нас расх**ячили. "Сережа" вышел с разведчиками на зачистку", – сообщил Мариненко.

Тогда навстречу россиянам вышел начальник медчасти Всеволод Стеблюк – с белым флагом Красного Креста.

"После этого Стеблюка и еще нескольких офицеров забрали, держали отдельно. До утра я их не видел", – рассказал Мариненко.

"Грек" обратился к россиянам, чтобы они не добивали наших раненых воинов. И под прицелом снайпера, пулеметчика он вместе со своим побратимом Михаилом собирал раненых по дороге и полям.

После этого под вечер его позвали. "Ко мне подошли россияне и сказали: "Тебя вызывает командир". Я подошел, мы поздоровались и он протянул руку: "Я Сергей". Я сказал: "Ну, хорошо, нет вопросов". Но руку не подал. Услышал от него: "Не хочешь здороваться – не надо. Твое право", – рассказал Мариненко.

По словам "Грека", рядом с Сухаревым стояла разведгруппа – с винторезами, в "намордниках" (масках. – Ред.): "Я понимал, что они хотят пойти наших раненных похе**чить и начал разговор:

– Ты командир?

– Да, командир.

Я представился ему по протоколу и сказал: "Давай так. Мы садимся разговариваем или моя жизнь на жизнь всех раненых. По кодексу чести, войны и все остальное". Сухарев ответил: "Хорошо, будем разговаривать".

Россиянин и украинец беседовали практически до 4 часов утра. О Майдане, о жизни, о войне... О многом. Интересно, что Сухарев говорил, мол, "я теперь понимаю, что это не наша война – все это не наше". Сказал, что считал себя героем, но теперь понимает, что это не так.

"Также российский военный рассказал мне, что у него есть два сына и дочь. И когда закончится война, он попросит прощения у меня, у моих родителей, так как "есть определенные моменты". Тогда я ему ответил: "Не дай бог, чтобы ты еще раз зашел на территорию Украины", – вспоминает Виталий Мариненко.

Украинский спецназовец объяснял россиянину, что "мы – не захватчики, мы чтим историю, уважаем ее, но хотим свободы и сделали европейский выбор". Что мы – не Россия, у нас нет "царя".

Главное, чего пытался добиться "Грек", чтобы раненых украинских воинов оставили в живых и тянул время до колонны эвакуации. Он рассказал Сухареву, что начальник медицинской службы договорился, что в Красном Кресте в курсе о раненых и что завтра их заберут. Сухарев ответил, что уже знает об этом.

В минуты откровений командир российских военных не подбирал выражений: "Он мне тогда сказал: "Мы вас здесь, бл**ь, три дня ждали. Окопались. Мы вас, су*а, расстреляли как пушечное мясо. Я горд, что вас победил". Но мы их тоже хорошо потрепали. И я ответил Сухареву, что если бы мы выходили по-боевому, а не так, как нам пришлось (сказали выходить без боя), получилось бы совсем иначе".

По словам воина "Миротворца", российский командир тогда водил его по позициям, подходили и к нашим раненым воинам. "К танку крайнему, когда расстреляли четырех наших в упор… Этого я никогда не забуду. И тогда пролетел наш самолет, который так хорошо по линии дал, что они офигели. Сидели "на изжоге", – вспоминает "Грек".

После долгого разговора российского и украинского военных для Сухарева многое тогда стало откровением. "Грек" считает, что майор тогда не играл.

"Он был откровенен. Я считал, что у него есть кодекс чести офицера. Я ему говорил: "Ты солдат своей страны, а я солдат Украины. Я люблю свою страну всем сердцем, всей душой. Я не могу по-другому! Ты же пришел ко мне домой. Как я могу подать тебе руку? Да, я могу просить (не трогать раненых. – Ред.), так как вы нас уже расстреляли, но раненых оставь в живых. Если хочешь их убить, тогда лучше возьми мою жизнь, а пацанов оставь", – рассказал "Грек".

31 августа раненых удалось вывести. Тем не менее других наших воинов российские военные подло расстреливали именно во время выхода по "коридору".

Виталий Мариненко говорит, что участие Сухарева в полномасштабном вторжении в Украину уже в 2022 году стало для него неожиданностью.

"Я никогда не думал, что эта мразь снова придет в Украину и будет убивать наших воинов. Тогда он был весь такой расстроенный, они (российские военные. – Ред.) сами еле вышли из Украины. Сухарев же заявил мне, что уволится после всего этого", – говорит "Грек".

Однако слова российского офицера оказались просто словами. Сергей Сухарев не просто не подал рапорт после Иловайска, а пошел учиться в Общевойсковую академию ВС РФ. После окончания ее в 2016 году был назначен на должность заместителя командира 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновске. То есть Сухарев пошел на повышение.

16 октября 2021 года Сухарев был назначен на должность командира 331-го гвардейского парашютно-десантного полка (Костромской полк). А в январе 2022 года участвовал во вторжении войск ОДКБ в Казахстан. Находился там с полком 10 суток, где войсковая часть взяла под контроль ТЭЦ Алматы.

Бесславная смерть

В конце февраля 2022 года вместе с другими российскими оккупантами Сухарев уже был в Украине. По данным источника OBOZREVATEL в военной разведке, полк действовал на направлении Синяк – Гута-Межигорская (Киевская область), однако получил мощный отпор украинских воинов.

В Российской Федерации первую неделю после начала полномасштабного вторжения не хотели признавать потери своих солдат, однако они были уж настолько велики, что "со скрипом" пришлось это сделать. Правда, такую информацию подавали дозированно.

17 марта российская государственная телерадиокомпания сообщила, что в результате "спецоперации" в Украине погиб командир 331-го полка Сергей Сухарев и еще трое военнослужащих – старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дектярёв.

Однако социальная сеть VK была буквально "завалена" реальными потерями. Ежедневно на костромских страницах публикуются данные о российских десантниках, которые вернутся домой как "груз 200".

Несмотря на то, что в школах и высших учебных заведениях Костромы сейчас стали героизировать гибель десантников и проводить различные "уроки мужества", по факту они погибли как оккупанты, вторгшиеся на чужую землю, на территорию независимой Украины.

По мнению Виталия Мариненко, Сухарев погиб, потому что так и не понял, что к нам, в Украину, идти не нужно. "В нашем с ним разговоре в 2014 году я его спросил: "Ну, ты же в семью к себе никого не пускаешь?" Он ответил: "Конечно, нет". Тогда я продолжил: "Так вот, мы – Украина – одна большая семья".

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 20 марта говорится, что российская армия почти полностью потеряла сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, участвовавший в боевых действиях на Киевском направлении. Остался в живых один военный, да и тот находится в госпитале.