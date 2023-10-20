Заслуженный врач Украины из Днепра: в профессии нравится, что постоянно появляется что-то новое

Александр почти 40 лет посвятил медицине. Сначала работал медбратом и уже более трех десятилетий – врачом. Сейчас в городской больнице заведует отделением токсикологии. Туда попадают больные с острыми отравлениями.

"Эта награда для меня стала неожиданностью. Я об этом даже не думал, просто работал себе и все. Когда узнал, это был небольшой шок. Но я благодарен за такую оценку моего труда и труда моих сотрудников. Без них ничего бы не было. Не могу понять". Также благодарен моей семье, которая поддерживала меня все эти годы и с пониманием относилась к ночным дежурствам и тому подобное", – поделился Александр, заслуженный врач Украины.

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Он вспоминает: о медицине стал мечтать еще в школьные годы. С 7-го класса твердо решил – будет врачом.

"Даже не знаю, что меня побудило выбрать такую профессию. Мои родители не медики, но их друзья работали в медицине. Возможно из-за этого. Учился в Днепропетровском медицинском институте, окончил в 1988-м. Первые три года в вузе были сложными. Но потом стало немного легче. Мы уже начали ходить по больницам, общаться с больными. Это было интересно", - вспоминает Александр.

В профессии ему нравится, что постоянно появляется что-нибудь новое. Следовательно, постоянно приходится пополнять свои знания.

"Постоянно появляются новые химические вещества. Мы, врачи, все время в поисках средств лечения. Я постоянно общаюсь с коллегами из других городов, мы обмениваемся опытом, обсуждаем международные научные статьи по токсикологии. Это работа, к которой меня тянет. Даже когда я в отпуске, уже где-то на 10 день жена говорит, чтобы я уже шел на работу", - отметил Александр.

Кроме работы, у заслуженного врача Украины есть и другая страсть – футбол. С детства болеет за "Динамо" (Киев). Также любит собак. У Александра живет бельгийская овчарка по имени Лагерта.