Защитники Украины получили десять автомобилей от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара передал очередную партию из 10 автомобилей в ряд воинских частей, бойцы которых выполняют задания на передовой. Об этом говорится в сюжете Новости. Live.

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"С первых дней полномасштабного вторжения наш Фонд системно помогает военным в рамках проекта "++ для ВСУ". Одним из направлений этого проекта является как раз передача автомобилей. Поэтому мы хорошо знаем, что машины на фронте являются расходным материалом, они нужны постоянно, здесь и Сейчас на этот раз защитники Национальной Гвардии и Вооруженных сил Украины получают от Фонда автомобили Volkswagen T5. А0501, и в Чеченский батальон им. Шейха Мансура, воюющая на стороне Украины", – рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

В свою очередь военные, принимавшие машины, подчеркнули, что такая помощь очень важна, потому что помогает спасать жизнь защитников и уничтожать оккупантов.

"От себя лично, от командования, от личного состава подразделения выражаем искренние слова благодарности Фонду Вадима Столара за оказываемую вам помощь. Ваш бесполезный труд во благо Вооруженных Сил способствует защите территориальной целостности и независимости нашего государства", – отметил Максим, заместитель командира одной из воинских частей, получившей транспорт.

"Мы понимаем, что будущее Украины напрямую зависит от действий наших защитников на фронте, поэтому стремимся оперативно проработать и удовлетворить все их запросы по оказанию помощи. В частности, когда речь идет о высокотехнологичной технике или автомобилях", – сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения защитники получили от Фонда около 50 тыс. единиц разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 700 единиц высокотехнологичной техники, включая беспилотников и систем борьбы с дронами, 75 пикапов, внедорожников, бронированных автомобилей, виброкотков и моторных лодок и 245590 порций горячего питания.