Защитники получили беспилотники и специальное оборудование от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара предоставил партию беспилотных систем и другое высокотехнологичное оборудование бойцам полка полиции особого назначения КОРД "Стрелецкий". Об этом говорится в сюжете Новости.Live.

"Передали очередную партию оборудования в поддержку бойцов – на этот раз для ЧП ОП КОРД "Стрелецкий", выполняющего сложные боевые задания на фронте. Кроме беспилотников с улучшенными характеристиками, мы закупили и привезли военным немалый перечень единиц компьютерной техники, средств связи , мощных зарядных станций и генераторов", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

В общей сложности на этот раз защитники получили от Фонда квадрокоптеры DJI Mavic 3 в трех версиях комплектации, подстроенных под выполнение различных задач. Аппаратуру для автономного питания – зарядные станции EcoFlow DELTA 2 Max емкостью 2048 Вт-ч и инверторные генераторы MATARI M3000i. А также средства связи, в частности спутниковые модемы Starlink, защищенные мобильные телефоны и компьютерную технику.

В свою очередь представитель полка полиции особого назначения КОРД "Стрелецкий", получавший оборудование, от лица личного состава формирования выразил благодарность Фонду Вадима Столара за оказанную помощь.

"Все, что мы сегодня получили, поможет бойцам на востоке во время выполнения боевых задач по отражению российской агрессии", - подчеркнул военный.

"Наш Фонд целенаправленно и системно работает с запросами наших защитников и поставляет им технику, оборудование и снаряжение, которые помогают им выполнять боевые задания и сохранять жизнь бойцов. И мы будем продолжать делать это столько, сколько нужно", – сказал основатель Фонда Вадим Столар.

В целом Фонд с начала полномасштабного российского вторжения передал защитникам более 50 тыс. единиц военного снаряжения, 1240 единиц высокотехнологичного оборудования, таких как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидроновые системы, РЭБ-системы, а также 85 единиц специализированной автомобильной техники.