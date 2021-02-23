Обожаю российско-новоросскую непосредственность и советские праздники. Ох, представляю, как напряглись сейчас читатели от этих слов, а хейтеры воспрянули духом. А как не любить-то советские праздники, если в ОРДЛО это, как правило, порядка 10-15-ти "200"-х из военного контингента и чуть побольше из гражданского.

Невероятная любовь советских граждан, к коим относятся и россияне и так называемые новороссы-народы Донбасса в их пророссийском контингенте к остаканиванию, на-слабо, докажу и прочими праздничным мероприятием делает их вечными соискателями премии Дарвина.

Абсолютно все праздники в ОРДЛО заканчиваются перестрелками, поножовщиной, масштабными ДТП с участием танков и БТРов, гранатами в окна соседей или даже экс-любимых, ну, и привычным для навараса минированием мест обитания его врагов и завистников.

Далее следуют опохмельные мероприятия, которые не уступают праздничным. Деньги у наваросов заканчиваются быстро и в ход идет смекалка, где достать деньги на опохмелин. Из военных частей выносится оружие и боеприпасы. Снаряды пилят болгарками и город содрогается от взрывов и канонад, уносящих в небытие великий народ Донбасса.

Так в ОРДЛО развлекаются и местные ополченцы и понаехавшие ихтамнеты.

Особый шик, это когда в одном ресторане отдыхают 2-3 батальона территориальной обороны "народной милиции" и пара ихтамнетовских. После остаканивания компании тут же находят друг к другу кучу претензий, которые решают просто "трах- бах".

Далее идут изнасилования, а их в ОРДЛО все больше среди военных, так называемой "народной милиции". Да-да, пресловутые скрепы, неуставные отношения среди настоящих мужчин "республик" — все, как в советской армии.

Пьяные "защитники" и "освободители" угорают в саунах и банях, тонут в прорубях и просто замерзают на улицах. Больницы ОРДЛО забиты пьяными камуфляжниками с отмороженными конечностями.

Поэтому советские праздники в ОРДЛО, это правильно, хорошо, по двухсотому и, главное, массово.

О массовости. Здесь, вот это советское "все в шеренгу и стройными рядами" исполняется на раз-два.

Дали приказ –дискотека. Значит дискотека. Дали приказ на молебень. Значит на молебень. Вирус, минные поля, это все не важно. Главное, чтобы стройными рядами и с песней. Именно поэтому я обожаю российско-новоросскую непосредственность и советские праздники.

Сейчас в ОРДлынии и эРэФии неделя очередного "не забудем-повторим", а именно праздничное и возбужденное настроение перед 23-м февраля, кто не помнит в эРэФии это день советской армии.

В этом день дамы дарят кавалерам лезвия, шампунь, гель для бритья, носки и сложенные танчиком. Иногда возникает чувство, что, если бы не 23-е советские и российско-новаросские мужчины ходили бы не мытые, не бритые и без носков.

Поэтому всю неделю ОРДЛО и РФ соцсети будут забиты похвастушками мужчин с оружием на фоне какого-нибудь трупа, разгромленного города или ностальгическими черно-белыми фото времен СССР.

С непосредственностью и глупостью — атрибутами любого советского человека — в ОРДЛО объявили фото-конкурс он-лайн "Аты-баты", где в соцсети любящие мамы и жены, сестры да и сами виновники торжества сливают фото ополченцев, ихтамнетов с мест расположения частей, террористических батальонов.

Дело в том, что достаточно много ополченцы первой и второй волны избежали попадания в "Миротворец", так как тогда еще не была налажена функция распознавания лиц, да и волонтеров у "Миротворца" было не много. Что дало им возможность выехать в мирные части Украины и даже стать хорошими вербовщиками, я уже не говорю о том, что они стали "законопослушными переселенцами". Более 70% ополченцев ОРДЛО имеют справку "переселенец", купленную у ушлых чиновников.

И вот каждое 23 февраля я ловлю по соцсетям, и вам советую, фото бравых ополченцев ОРДЛО, ведь именно в эти дни, они, как известная киногероиня открывают свои личики.

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