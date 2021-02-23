Защитники "Новороссии" открыли лица

Олена Степова
Олена Степова
Общество / Мнения
8,0 т.
Защитники 'Новороссии' открыли лица

Обожаю российско-новоросскую непосредственность и советские праздники. Ох, представляю, как напряглись сейчас читатели от этих слов, а хейтеры воспрянули духом. А как не любить-то советские праздники, если в ОРДЛО это, как правило, порядка 10-15-ти "200"-х из военного контингента и чуть побольше из гражданского.

Невероятная любовь советских граждан, к коим относятся и россияне и так называемые новороссы-народы Донбасса в их пророссийском контингенте к остаканиванию, на-слабо, докажу и прочими праздничным мероприятием делает их вечными соискателями премии Дарвина.

Абсолютно все праздники в ОРДЛО заканчиваются перестрелками, поножовщиной, масштабными ДТП с участием танков и БТРов, гранатами в окна соседей или даже экс-любимых, ну, и привычным для навараса минированием мест обитания его врагов и завистников.

Далее следуют опохмельные мероприятия, которые не уступают праздничным. Деньги у наваросов заканчиваются быстро и в ход идет смекалка, где достать деньги на опохмелин. Из военных частей выносится оружие и боеприпасы. Снаряды пилят болгарками и город содрогается от взрывов и канонад, уносящих в небытие великий народ Донбасса.

Так в ОРДЛО развлекаются и местные ополченцы и понаехавшие ихтамнеты.

Особый шик, это когда в одном ресторане отдыхают 2-3 батальона территориальной обороны "народной милиции" и пара ихтамнетовских. После остаканивания компании тут же находят друг к другу кучу претензий, которые решают просто "трах- бах".

Далее идут изнасилования, а их в ОРДЛО все больше среди военных, так называемой "народной милиции". Да-да, пресловутые скрепы, неуставные отношения среди настоящих мужчин "республик" — все, как в советской армии.

Пьяные "защитники" и "освободители" угорают в саунах и банях, тонут в прорубях и просто замерзают на улицах. Больницы ОРДЛО забиты пьяными камуфляжниками с отмороженными конечностями.

Поэтому советские праздники в ОРДЛО, это правильно, хорошо, по двухсотому и, главное, массово.

О массовости. Здесь, вот это советское "все в шеренгу и стройными рядами" исполняется на раз-два.

Дали приказ –дискотека. Значит дискотека. Дали приказ на молебень. Значит на молебень. Вирус, минные поля, это все не важно. Главное, чтобы стройными рядами и с песней. Именно поэтому я обожаю российско-новоросскую непосредственность и советские праздники.

Сейчас в ОРДлынии и эРэФии неделя очередного "не забудем-повторим", а именно праздничное и возбужденное настроение перед 23-м февраля, кто не помнит в эРэФии это день советской армии.

В этом день дамы дарят кавалерам лезвия, шампунь, гель для бритья, носки и сложенные танчиком. Иногда возникает чувство, что, если бы не 23-е советские и российско-новаросские мужчины ходили бы не мытые, не бритые и без носков.

Поэтому всю неделю ОРДЛО и РФ соцсети будут забиты похвастушками мужчин с оружием на фоне какого-нибудь трупа, разгромленного города или ностальгическими черно-белыми фото времен СССР.

С непосредственностью и глупостью — атрибутами любого советского человека — в ОРДЛО объявили фото-конкурс он-лайн "Аты-баты", где в соцсети любящие мамы и жены, сестры да и сами виновники торжества сливают фото ополченцев, ихтамнетов с мест расположения частей, террористических батальонов.

Дело в том, что достаточно много ополченцы первой и второй волны избежали попадания в "Миротворец", так как тогда еще не была налажена функция распознавания лиц, да и волонтеров у "Миротворца" было не много. Что дало им возможность выехать в мирные части Украины и даже стать хорошими вербовщиками, я уже не говорю о том, что они стали "законопослушными переселенцами". Более 70% ополченцев ОРДЛО имеют справку "переселенец", купленную у ушлых чиновников.

И вот каждое 23 февраля я ловлю по соцсетям, и вам советую, фото бравых ополченцев ОРДЛО, ведь именно в эти дни, они, как известная киногероиня открывают свои личики.

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Защитники "Новороссии" открыли лица

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:sprotyv.info
УкраинаРоссийско-украинский конфликтОРДЛО