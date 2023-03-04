Блог | Наталья Юсупова: Защитники героически держат фронт: им нужна наша помощь
На фронт очень нужны дроны и тепловизоры!
Продолжаются кровопролитные бои, наши бойцы героически отражают атаки окупантов.
Очень тяжелая ситуация, много потерь и очень много тяжело раненых воинов
Бойцы очень просят о помощи.
Очень прошу присоединиться к сбору, посылки на фронт отправляем каждый день.
Нужно выкупить два квадрокоптера Мавик 3 комбо – 230 тыс. грн
Два квадрокоптера Мавик 3 – 179 тыс. грн
4 ночных прицела – 167 тыс. грн
Их очень ждут на фронте!!
За неделю купила 6 дронов Мавик 3 комбо – 452 тыс. грн
Уже все уехало на фронт.
Купила 8 тепловизоров – 412 тыс. грн
Прицел -39 400 грн
Рации – 68 тыс. грн
Лекарство - 8960 грн
Мягкие носилки 45 штук – 36 тыс. грн
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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