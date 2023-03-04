Блог | Наталья Юсупова: Защитники героически держат фронт: им нужна наша помощь

На фронт очень нужны дроны и тепловизоры!

Видео дня

Продолжаются кровопролитные бои, наши бойцы героически отражают атаки окупантов.

Очень тяжелая ситуация, много потерь и очень много тяжело раненых воинов

Бойцы очень просят о помощи.

Очень прошу присоединиться к сбору, посылки на фронт отправляем каждый день.

Нужно выкупить два квадрокоптера Мавик 3 комбо – 230 тыс. грн

Два квадрокоптера Мавик 3 – 179 тыс. грн

4 ночных прицела – 167 тыс. грн

Их очень ждут на фронте!!

За неделю купила 6 дронов Мавик 3 комбо – 452 тыс. грн

Уже все уехало на фронт.

Купила 8 тепловизоров – 412 тыс. грн

Прицел -39 400 грн

Рации – 68 тыс. грн

Лекарство - 8960 грн

Мягкие носилки 45 штук – 36 тыс. грн

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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