'Защищают общество от лжи и дезинформации': Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником. Фото

В четверг, 6 июня, президент Владимир Зеленский поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил каждого и каждую, кто освещает нашу борьбу, кто своими глазами видит ужасы войны, помогает Украине сохранить внимание мира, рассказывает миру о наших людях.

Поздравление с Днем журналиста и снимки представителей украинской прессы с самых горячих точек страны президент опубликовал в Telegram. Он отметил, что "иметь силу в битве за правду не менее важно, чем иметь оружие в битве за землю".

"Сегодня, в День журналиста, мы чествуем храбрость и чистоту взгляда тех, кто защищает наше общество от лжи и дезинформации", – подчеркнул украинский лидер.

Он отметил военнослужащих, редакции и всех представителей СМИ, которые работают смело и благодаря которым не только Украина, но и весь мир читает, видит и слышит о героизме нашего народа.

"Поздравляю всех вас с профессиональным днем! И желаю самого важного – победы. Победы, которую все мы можем приблизить только вместе", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 июня Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию на основных направлениях фронта и определили приоритетные направления размещения ожидаемых систем ПВО.

– 6 июня прилетел во Францию для переговоров, а также участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Самолет приземлился в международном аэропорту Кан-Карпике.

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