Заробитчанин – о сложностях получения медпомощи за границей: можно ждать месяцами

Украинским заробитчанам крайне трудно попасть на прием к врачу за границей, даже без пандемии и массовой потребности в медицинской помощи и при наличии страховки. "Бесплатной" помощи можно ждать месяцами, а иногда за нее нужно платить.

Об этом рассказал Андрей Зеланс, блогер и заробитчанин. При этом ежемесячно все же приходится платить за страховку, говорится в сюжете "5 канала".

По его словам, ни один работодатель работника не будет ждать, а за время такого "простоя" придется еще немало заплатить.

"На практике получается, что медобслуживания ты можешь ждать месяцами, якобы получить это медобслуживание бесплатно. Однако страховку ты платишь ежемесячно. По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но если ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", – жалуется он .

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Самой доступной можно было бы назвать частную медицину, но для заробитчан она – непосильная, говорится в сюжете.

При ненадлежащих условиях проживания, тотальной экономии на питании и медицине – риски заболеть значительно возрастают. Тяжелее новоприбывшим: они без опыта и поспешно соглашаются на любые условия – этим и пользуются, недобросовестные работодатели, предупреждают эксперты.

Как считает управляющий партнер рекрутингового агентства Виталий Михайлов, на неофициально трудоустроенных тотально экономят.

"Первое, на чем экономит работодатель, это на налогах – если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов. А больше – условия труда – спецодежду, помещения: если это склад, то он может быть неотапливаемый. Работать при температуре 3 градуса – это не комфортно. Опять же: жилье, питание, медицинская страховка", – сказал он.