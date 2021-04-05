'Запорожсталь' будет бесплатно поставлять кислород в запорожские больницы

Со 2 апреля 2021 года "Запорожсталь" компании "Метинвест" Рината Ахметова начала передачу кислорода в медицинские учреждения Запорожской области на безоплатной основе.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, в котором говорится о получении регистрационного свидетельства Министерства здравоохранения Украины на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства.

Планируется, что комбинат ежемесячно сможет отдавать больницам Запорожской области порядка 450 тонн медицинского кислорода.

"Еще в конце 2020 года понимая, какую тяжелейшую нагрузку испытывает наша система здравоохранения, мы приняли решение получить лицензию для производства медицинского кислорода, чтобы в дальнейшем бесплатно передавать его больницам города. Это был достаточно долгий и напряженный процесс, но мы прошли этот долгий путь", – рассказал гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Напомним, "Запорожсталь" и "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова оказывают помощь запорожскому здравоохранению с самого начала пандемии COVID-19. В частности, медики получили от Фонда Рината Ахметова 15 аппаратов ИВЛ, 34 тысячи экспресс-тестов и десятки тысяч средств защиты от COVID-19.

Также "Запорожсталь" совместно с Фондом Рината Ахметова и "Метинвестом" профинансировала строительство кислородной станции, которая после пуска обеспечит подачу кислорода к 172 койко-местам в COVID-отделении областного медучреждения.