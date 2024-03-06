Заморозки не помеха: в Мукачево обильно зацвела 'бешеная' сакура. Фото

В Мукачево в начале марта расцвела знаменитая на всю страну "бешеная" сакура. Это еще один пример того, насколько поразительна и непредсказуема может быть природа.

Об этом сообщает издание MUKACHEVO.NET. Дерево решило расцвести раньше, чем ожидалось, превратив город в настоящий сказочный сад.

Отмечается, что эта сакура цветет, когда заблагорассудится. Небольшие розовые кисти на дереве можно заметить в любое время года, даже зимой.

В этом году на преждевременное цветение могла повлиять и аномально теплая погода в феврале. Синоптики зафиксировали рекордные температуры для зимы, достигнув +20 градусов. По их данным, такого теплого февраля в регионе еще не было за весь период метеонаблюдений.

Стоит отметить, что сакура, также известная как японская вишня, является символом красоты и весеннего возрождения в японской культуре. Это дерево поражает своей нежностью и красивостью цветов, которые расцветают в начале весны.

Напомним, в январе в городе Мукачево в морозы расцвела сакура или японская вишня. Обычно это декоративное дерево цветет весной, однако такая "аномалия" встречается уже не в первый раз - "не в сезон" мукачевская сакура начала цвести в 2014 году.

Перед этим дерево японской вишни решило порадовать горожан розовым цветом в последний день осени 2023 года.

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