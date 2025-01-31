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Заместитель министра обороны генерал Мельник: Украина стала ассоциированным членом организации офицеров резерва НАТО

Глеб Иванов
Общество
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Заместитель министра обороны генерал Мельник: Украина стала ассоциированным членом организации офицеров резерва НАТО

Украина официально приобрела ассоциированное членство в CIOR – крупнейшей международной организации офицеров резерва стран НАТО. Объявление об этом состоялось 31 января в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

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Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что решение о присоединении Украины было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран Североатлантического альянса.

"В настоящее время среди государств-партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия имеют статус ассоциированных членов CIOR", - отметили в Минобороны.

Заместитель министра обороны генерал Мельник: Украина стала ассоциированным членом организации офицеров резерва НАТО

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, возглавивший украинскую делегацию, назвал это событие историческим.

"Это исторический шаг, который должен был состояться еще 23 года назад. Присоединение к CIOR открывает для Украины новые возможности, прежде всего – в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО", – написал генерал в соцсетях.

Он также подчеркнул, что Украина готова не только перенимать лучшие практики союзников, но и делиться своим уникальным опытом в подготовке резервистов и организации обороны.

Заместитель министра обороны генерал Мельник: Украина стала ассоциированным членом организации офицеров резерва НАТО

Президент CIOR полковник Йорн Буо поздравил Украину, подчеркнув важность обмена знаниями и навыками между резервистами НАТО и партнерскими странами:

"Мы искренне поздравляем украинских резервистов в нашем сообществе. Нам есть чему учиться друг у друга, а обмен ценностями, знаниями, навыками и бесценным реальным опытом принесет пользу всем участникам и укрепит основы наших свобод и безопасности".