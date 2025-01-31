Заместитель министра обороны генерал Мельник: Украина стала ассоциированным членом организации офицеров резерва НАТО

Украина официально приобрела ассоциированное членство в CIOR – крупнейшей международной организации офицеров резерва стран НАТО. Объявление об этом состоялось 31 января в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

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Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что решение о присоединении Украины было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран Североатлантического альянса.

"В настоящее время среди государств-партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия имеют статус ассоциированных членов CIOR", - отметили в Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, возглавивший украинскую делегацию, назвал это событие историческим.

"Это исторический шаг, который должен был состояться еще 23 года назад. Присоединение к CIOR открывает для Украины новые возможности, прежде всего – в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО", – написал генерал в соцсетях.

Он также подчеркнул, что Украина готова не только перенимать лучшие практики союзников, но и делиться своим уникальным опытом в подготовке резервистов и организации обороны.

Президент CIOR полковник Йорн Буо поздравил Украину, подчеркнув важность обмена знаниями и навыками между резервистами НАТО и партнерскими странами:

"Мы искренне поздравляем украинских резервистов в нашем сообществе. Нам есть чему учиться друг у друга, а обмен ценностями, знаниями, навыками и бесценным реальным опытом принесет пользу всем участникам и укрепит основы наших свобод и безопасности".