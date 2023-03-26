Залужный поздравил ''братьев по оружию'' с Днем Нацгвардии

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил с профессиональным праздником бойцов Национальной Гвардии Украины. Он подчеркнул, что эти "братья по оружию" ежедневно на поле боя совершают подвиги и демонстрируют, что верность присяге и украинскому народу – это не просто пустые слова.

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Соответствующее видео генерал опубликовал в своем Telegram. Он отметил, что украинские нацгвардейцы ценой собственной жизни сегодня вместе с ВСУ борются за свободу для каждого украинца (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Честь, мужество, закон – это понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев", – констатировал Залужный.

"С Вооруженными Силами Украины, с первых дней российской агрессии, вы героически сражаетесь на самых сложных участках фронта. Плечем к плечу. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине – мы непобедимы", – убежден Главнокомандующий.

Напомним, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном праздновании 9-й годовщины Национальной гвардии и выпуске офицеров Национальной академии НГУ и Киевского института НГУ. В своем выступлении глава государства отметил, что украинцы находятся на решающем этапе борьбы за свою независимость.

Он также выразил уверенность, что действия нацгвардейцев будут приближать общие украинские цели и пожелал им показать стальной характер в борьбе с оккупантом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ сбили российский Су-24 в районе Бахмута Донецкой области, используя переносной зенитный ракетный комплекс "Перун". Воздушная цель была ликвидирована с первого выстрела;

– также в Донецкой области бойцы отдельного отряда спецназначения НГУ "Омега" ликвидировали российский танк и БМП. Для этого им понадобилось два выстрела и минута времени.

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